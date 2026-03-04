Gino Cecchettin tira le orecchie a Conti dopo la battuta a Sanremo sui jeans della ballerina Francesca Tanas

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gino Cecchettin interviene sulle polemiche attorno al Festival di Sanremo e nel merito della battuta di Carlo Conti sul jeans della ballerina Francesca Tanas, invitando a riflettere sugli stereotipi legati all’amore e alla gelosia. Per il presidente della Fondazione dedicata a Giulia serve più consapevolezza nel linguaggio, anche nella musica pop e nello spettacolo.

A margine della presentazione del “Rapporto Giovani” all’Università Cattolica di Milano, il papà di Giulia ha commentato le polemiche nate attorno ai testi dell’ultimo Festival di Sanremo, soffermandosi anche sulla ormai notissima battuta di Carlo Conti legata ai jeans della ballerina Francesca Tanas, giudicata sessista da alcuni osservatori.

Attenzione ai testi delle canzoni

“L’attenzione al linguaggio andrebbe fatta sempre e comunque, anche quando si parla d’amore” ha dichiarato Cecchettin, senza esprimere giudizi diretti sui brani in gara.

Il riferimento più immediato è però alla canzone vincitrice, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, finita al centro di discussioni per alcune interpretazioni considerate da parte del pubblico legate a un’idea di amore possessivo.

La musica pop, proprio per la sua diffusione capillare, dovrebbe secondo Cecchettin sviluppare una maggiore consapevolezza nel raccontare i sentimenti. “Per parlare di amore, che è la cosa più difficile, bisognerebbe capire cos’è il vero amore, ma lì la questione diventa soggettiva e spesso molto influenzata dal contesto culturale, dagli stereotipi con i quali siamo cresciuti”.

La “bacchettata” a Carlo Conti

Secondo Cecchettin, il nodo non riguarda un singolo artista o una specifica canzone, ma un impianto culturale più ampio: sono i luoghi comuni radicati nella società a influenzare il modo in cui raccontiamo le relazioni.

“Sono gli stereotipi che hanno portato Carlo Conti a fare la battuta, perché continuiamo a considerare la gelosia come un elemento fondamentale di una relazione d’amore, quando invece l’amore dovrebbe bastare a se stesso” ha osservato Cecchettin.

Il commento sui jeans di Francesca Tanas

Nel commentare la battuta di Carlo Conti, criticata da Francesca Tanas, Cecchettin ha invitato a non trasformare l’episodio in un attacco personale. Tuttavia, ha ribadito la necessità di interrogarsi sugli stereotipi culturali che possono alimentare interpretazioni anacronistiche dell’amore.

La ballerina era impegnata in un’esibizione con il gruppo di Samurai Jay, al termine della quale Conti ha scherzato sui suoi jeans “nude-look” intimando alla moglie, presente all’Ariston, di “non comprarli”. Tanas ha denunciato di essersi sentita sessualizzata e a disagio.

Conti ha respinto le accuse di sessismo, quando ormai la vicenda era già rapidamente diventata virale sui social, aprendo un confronto acceso sul confine tra ironia nel contesto dello spettacolo e oggettivazione del corpo femminile.