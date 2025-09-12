Gino Cecchettin torna a parlare di Filippo Turetta dopo l'omicidio di Giulia, la rivelazione dopo l'incontro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin da parte del suo ex fidanzato Filippo Turetta, condannato all’ergastolo il 3 dicembre 2024, il padre Gino ha raccontato in un’intervista come affronta il dolore: niente odio ma memoria, rispetto, educazione all’affettività. Questi i capisaldi della Fondazione e del libro, il cui scopo è sensibilizzare e prevenire altri femminicidi.

Le parole di Gino Cecchettin su Filippo Turetta

Giulia Cecchettin non c’è più, e suo padre Gino cerca di conciliare il peso del dolore incancellabile con la volontà di dare un senso all’immane tragedia.

Nell’intervista con Serena Bortone, in occasione della Summer School della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta, ha parlato con lucidità anche di Filippo Turetta, autore dell’omicidio di sua figlia.

“Non riesco a provare odio” ha dichiarato. “Questo mi permette di pronunciare il nome di Filippo e mi ha permesso di incontrarlo in aula. Odiare significa provocare ulteriore male a noi stessi, nel tentativo di farlo agli altri. Tutti i giorni, invece, ci si dovrebbe alzare pensando a cosa si potrebbe fare per l’altro, soprattutto per le persone a noi vicine”.

Il dolore e la memoria di Giulia Cecchettin

La forza di andare avanti risiede nella ferma volontà di onorare la memoria di Giulia. “Da quando mia figlia non c’è più, il dolore è una costante della mia esistenza. Nel quotidiano, però, continuo a onorare la vita. Sarebbe scorretto nei confronti di Giulia non farlo”.

“Ho imparato a lasciare andare” ha aggiunto Gino Cecchettin, ringraziando per questo entrambe le figlie, Giulia ed Elena che “con me condivide il dolore per la mancanza della sorella, che per lei era anche un’amica. Elena, prima di me, è riuscita a capire le cause di quello che è successo a Giulia. E io, ascoltando Elena, ho cambiato modo di essere e di imparare le cose” ha aggiunto Gino Cecchettin.

Il ruolo della Fondazione

Lo spazio che potrebbe essere occupato da odio, rabbia, risentimento, Gino Cecchettin lo impiega invece con l’impegno volto alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e dei femminicidi, attraverso le attività della Fondazione e la realizzazione del suo libro.

“Lo scopo della Fondazione dedicata a Giulia è diffondere la cultura del rispetto, che passa dalla gestione delle emozioni e dall’educazione all’affettività” ha spiegato.

“Filippo non è riuscito a gestire la sua emotività, l’ossessione del controllo. Se lo avesse fatto, probabilmente si sarebbe laureato, Filippo avrebbe trovato una nuova fidanzata, e Giulia avrebbe fatto il suo percorso”.

“Due famiglie avrebbero continuato a essere felici” ha aggiunto. “La Fondazione e il libro che ho scritto servono a ricordare Giulia ma, soprattutto, a fare rumore, per salvare un’altra Giulia”.