Gino Paoli, i messaggi dei politici da La Russa e Salvini a Schlein e Beppe Grillo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A 91 anni è morto il cantautore Gino Paoli, e in poco tempo si sono moltiplicati i messaggi dei politici sui social e dalle istituzioni: Matteo Salvini scrive “Addio grandissimo Gino”, Antonio Tajani parla di “un pezzo enorme della nostra cultura popolare”. Cordoglio anche a Genova con la sindaca Silvia Salis e dalla Regione Liguria con Marco Bucci e Simona Ferro. E poi ancora Elly Schlein e Beppe Grillo.

Morto Gino Paoli, il ricordo dei politici

Nella giornata di oggi – martedì 24 marzo 2026 – è arrivata la notizia della morte di Gino Paoli, uno dei più importanti cantautori italiani, che si è spento a Genova all’età di 91 anni.

Dopo la notizia della morte di Gino Paoli, sono arrivati messaggi di cordoglio da diversi politici. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha condiviso un post brevissimo: “Addio grandissimo Gino”.

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Anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricordato il cantautore con un messaggio più articolato: “Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Il messaggio della sindaca Silvia Salis: “Senza fine”

Tra i politici intervenuti anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha legato il ricordo dell’artista alla storia culturale della città e della “scuola genovese”: “Oggi ci ha lasciati uno tra i più grandi cantautori italiani e tra i principali esponenti della scuola genovese”.

“Con la scomparsa di Gino Paoli perdiamo una voce unica, capace di raccontare con straordinaria sensibilità l’animo umano e il suo tempo – ha poi aggiunto la prima cittadina – Autore raffinato e dalla voce inconfondibile, ha segnato profondamente la musica italiana e il patrimonio culturale della nostra città dagli anni Sessanta in poi.”

“Le sue canzoni, la sua poesia intrisa di malinconia, hanno contribuito a rinnovare profondamente la canzone d’autore italiana e a ispirare generazioni di musicisti – ha concluso Salis – A nome mio, della Giunta e dell’amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il suo ricordo e la sua arte resteranno con noi per sempre, senza fine”.

Bucci e Ferro, il cordoglio della Regione Liguria

Cordoglio anche dalla Regione Liguria, tramite le parole del presidente Marco Bucci: “La scomparsa di un artista del calibro Gino Paoli non può che lasciare un vuoto indelebile nel panorama musicale. Se ne va uno dei più grandi cantautori italiani, un pilastro che con le sue note ha portato l’immagine di Genova e della Liguria in Italia e nel mondo”.

La vicepresidente e assessore alla Cultura Simona Ferro ha aggiunto: “Ci lascia un pezzo di storia della musica italiana, capace di regalarci emozioni ‘senza fine’. Con la sua musica originale e autentica, Gino Paoli ha incarnato l’anima più profonda del cantautorato italiano, tanto apprezzato in patria come nel mondo”.

“La sua voce e la sua poesia rimarranno per sempre nei nostri cuori, insieme all’amore sincero che nutriva per Genova e la Liguria, la terra che accolse la sua famiglia e a cui rimase legato per tutta la vita” conclude l’assessore.

Le parole di La Russa e Elly Schlein

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha affidato a un post su Facebook il suo ricordo per il cantautore, con una citazione da Ti Lascio una Canzone: “Finito il tempo di cantare insieme/ Si chiude qui la pagina in comune/Il mondo si è fermato, io ora scendo qui’. Ma Gino Paoli ci lascia più di una canzone”.

Ricordo che ha voluto condividere anche Elly Schlein in una nota: “La scomparsa di Gino Paoli lascia un vuoto profondo nella musica e nella cultura italiana. Un artista che attraverso le sue parole e le sue melodie ha composto la colonna sonora di momenti speciali della vita di ciascuna e ciascun italiano”.

“Poesia in musica che ci accompagnerà per sempre. Alla sua famiglia e ai suoi cari le sentite condoglianze mie personali e di tutta la comunità del Partito democratico” ha concluso la segretaria del Partito democratico.

Un lungo ricordo è stato condiviso anche da Adriano Galliani, senatore di Forza Italia: “La scomparsa di Gino Paoli lascia un vuoto profondo nella musica italiana e nel cuore di chi ha amato le sue canzoni senza tempo. La sua voce e le sue parole hanno accompagnato intere generazioni”.

“Ricordo con nostalgia l’estate 1963, in Versilia, con il mangiadischi in macchina a sentire sempre e solo ‘Sapore di sale’ – ha aggiunto Galliani – Un’immagine semplice, ma che racchiude tutta la magia di un’epoca e la forza evocativa della sua musica. Gino Paoli è stato un grandissimo artista, e le sue canzoni continueranno a vivere, a emozionare e a farci compagnia”.

Il ricordo di Beppe Grillo

“Caro Ginelli, ti ho voluto un gran bene e te ne vorrò sempre con la memoria”. Così Beppe Grillo, ricordando Gino Paoli in un post Instagram, accompagnato da una foto che li ritrae insieme. “Ciò che la memoria ama resta eterno”, conclude il comico.