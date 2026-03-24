Gino Paoli morto a 91 anni, era l'uomo col proiettile nel cuore: la famiglia chiede riservatezza, "era sereno"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Gino Paoli è morto. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato in cui ha chiesto la massima riservatezza: “Questa notte ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Il cantautore aveva 91 anni, per oltre 60 ha convissuto con un proiettile nel cuore. Il mondo della musica italiana è in lutto. Pilastro della cosiddetta Scuola Genovese e autore di capolavori immortali come Il cielo in una stanza e Sapore di sale, aveva trasformato la canzone leggera in arte colta e intimista.

La carriera: dalla Scuola Genovese al successo

Gino Paoli era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, dai genitori Aldo (ingegnere navale) e Caterina Rossi, casalinga.

I suoi si erano trasferiti a Pegli, vicino Genova, poco prima: ma la madre aveva deciso di partorire nella sua casa di origine, come si usava all’epoca.

Proprio a Genova, Gino è cresciuto senza terminare il liceo scientifico preferendo il lavoro prima come disegnatore meccanico, poi come grafico pubblicitario.

Scopre la passione per la musica e insieme ad amici come Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi e Umberto Bindi, ha dato vita alla canzone d’autore italiana, influenzata dagli chansonnier francesi.

I capolavori che hanno fatto la storia

Dopo i primi 45 giri passati inosservati, la svolta arriva nel 1960 con La gatta e, subito dopo, con la consacrazione definitiva: Il cielo in una stanza, scritta da lui e portata al successo da Mina.

La discografia di Paoli è un canzoniere condiviso da più generazioni.

Tra le più note:

Sapore di sale : arrangiata da Ennio Morricone, è il manifesto dell’estate italiana

arrangiata da Ennio Morricone, è il manifesto dell’estate italiana Senza fine: scritta per Ornella Vanoni, con cui ebbe una lunga e celebre relazione

Una lunga storia d’amore : il brano che segnò la sua seconda giovinezza artistica negli anni ’80

il brano che segnò la sua seconda giovinezza artistica negli anni ’80 Quattro amici: vincitrice del Festivalbar e diventata un inno generazionale sull’amicizia

Una vita di passioni e ferite: il proiettile nel cuore

La vicenda esistenziale di Gino Paoli è stata tormentata quanto la sua musica.

Nel 1961 i primi problemi di abuso d’alcol, fino al 1976: sarà la morte del fratello a spingerlo a disintossicarsi dal whisky.

L’episodio più drammatico risale all’11 luglio 1963, quando il cantautore tentò il suicidio sparandosi al petto.

Il proiettile, fermatosi nel pericardio senza colpire organi vitali, non fu mai rimosso per l’eccessiva pericolosità dell’intervento: Paoli ci ha convissuto per oltre 60 anni.

Gli amori celebri

Paoli è stato spesso al centro delle cronache per i suoi amori “scandalosi” per l’epoca.

Nel 1954 conobbe Anna Fabbri, 16enne studentessa di ragioneria, sposata tre anni dopo: con lei andò a vivere nella famosa soffitta vicino al mare di Boccadasse, quartiere di Genova, che ispirò La gatta.

Nel 1961, quattro anni dopo le nozze, si legò a Ornella Vanoni, musa di diverse sue canzoni d’amore: Senza fine, Anche se, Me in tutto il mondo.

Il 1962 fu l’anno dell’incontro con Stefania Sandrelli, da cui nacque la figlia Amanda, avvenuta mentre l’attore era ancora sposato con Anna Fabbri.

Nel 1991 il matrimonio con Paola Penzo, autrice di alcuni suoi brani, con cui ha avuto altri tre figli: Nicolò, Tommaso e Francesco.

La politica

Nel 1987 venne eletto deputato col Pci, poi Pds, iscrivendosi però in Parlamento al Gruppo Indipendente di Sinistra, non essendosi mai tesserato in alcun partito politico.

Nel 1992 non venne rieletto.

Nella sua vita ha ricoperto anche il ruolo di assessore alla Cultura nel Comune di Arenzano.

Nel 2007 in un’intervista a L’Espresso, ha dichiarato di essere “anarchico da sempre”.