Gino Paoli scomparso a Brentonico e trovato senza vita, il dolore della comunità per la morte dell'85enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si è conclusa in modo tragico la vicenda di Gino Paoli, l’anziano di 85 anni che risultava disperso dal 2 luglio scorso a San Giacomo di Brentonico, in Trentino. Il corpo senza vita è stato individuato dopo oltre tre settimane di ricerche condotte da centinaia di soccorritori tra boschi, sentieri e specchi d’acqua della Vallagarina.

Trovato il corpo di Gino Paoli

Del pensionato 85enne non si avevano più notizie da tre lunghissime settimane. Il corpo di Gino Paoli, originario di Rovereto e residente nella frazione di San Giacomo, nel comune di Brentonico, è stato individuato nella zona di Mortigola lunedì 27 luglio.

L’anziano si era allontanato da casa per quella che sembrava una semplice passeggiata, senza più fare rientro. Preoccupati per la sua assenza, i familiari avevano dato l’allarme nella tarda serata del 2 luglio, contattando il numero unico per le emergenze e attivando così l’intera macchina dei soccorsi.

Le ricerche a Brentonico e dintorni

Da quel momento si erano susseguiti giorni di ricerche serrate, che nella prima fase avevano coinvolto centinaia di operatori.

Circa 400 risorse sono state impegnate solo nei primi tre giorni, persone appartenenti a numerose stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ai Vigili del Fuoco volontari e permanenti, ai Carabinieri di Brentonico, alla Guardia di Finanza e alla Croce Rossa Italiana.

Le ricerche si sono avvalse dell’aiuto di unità cinofile specializzate e di droni dotati di tecnologia IMSI Catcher per tentare di intercettare il segnale del cellulare che l’uomo avrebbe portato con sé.

Tre settimane di operazioni

Le prime battute si erano concentrate tra i boschi e i prati dell’abitato di San Giacomo e delle frazioni limitrofe, con particolare attenzione ai tratti più impervi e difficili da raggiungere, per poi estendersi progressivamente a un’area sempre più ampia del territorio.

Nei giorni successivi erano intervenuti anche i sommozzatori, incaricati di scandagliare stagni e specchi d’acqua della zona. Con il passare del tempo, senza esiti concreti, l’impegno era stato via via ridimensionato mantenendo comunque attive le verifiche.

A dare notizia del ritrovamento di Gino Paoli è stata la Parrocchia di Brentonico, che ha diffuso un messaggio semplice e diretto. “Si comunica che è stata ritrovata la salma del Sig. Gino Paoli. Che riposi in pace e alla famiglia sincere condoglianze e preghiera”.

Restano ora da chiarire le circostanze e le cause del decesso dell’85enne, aspetti sui quali sono al lavoro gli accertamenti delle autorità competenti.