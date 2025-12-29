Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 150 dosi di droga sequestrate a Ginosa. Un giovane di 21 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo che nella sua abitazione sono state trovate cocaina e hashish, grazie anche all’intervento di un cane antidroga.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata eseguita dalla NOR – Aliquota Operativa, con il supporto dei militari della Stazione locale e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. L’obiettivo era contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Ginosa.

Le fasi della perquisizione

Durante il servizio specifico antidroga, i militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del sospettato. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in diversi punti dell’abitazione: una parte era nascosta all’interno di un armadio, occultata in un giubbino appartenente al giovane, mentre il resto è stato individuato tra le lenzuola del letto dove il 21enne dormiva. Decisivo si è rivelato il fiuto del cane antidroga “One”, che ha permesso di scoprire anche le dosi più accuratamente celate.

Il sequestro della droga

Complessivamente, i Carabinieri hanno sequestrato presunta cocaina ed hashish, per un totale di oltre 150 dosi singole. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per gli accertamenti qualitativi e quantitativi previsti dalla legge.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle formalità di rito, il giovane, che mantiene la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel contrasto allo spaccio di droga nella zona di Ginosa.

