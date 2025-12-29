Ginosa, blitz antidroga all'alba: 150 dosi nel letto e nell'armadio, il cane One incastra 21enne
Un 21enne è stato arrestato a Ginosa per spaccio: sequestrate oltre 150 dosi di droga grazie all'intervento dei Carabinieri e di un cane antidroga.
Un arresto e oltre 150 dosi di droga sequestrate a Ginosa. Un giovane di 21 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo che nella sua abitazione sono state trovate cocaina e hashish, grazie anche all’intervento di un cane antidroga.
Operazione antidroga: la fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata eseguita dalla NOR – Aliquota Operativa, con il supporto dei militari della Stazione locale e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. L’obiettivo era contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Ginosa.
Le fasi della perquisizione
Durante il servizio specifico antidroga, i militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del sospettato. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta in diversi punti dell’abitazione: una parte era nascosta all’interno di un armadio, occultata in un giubbino appartenente al giovane, mentre il resto è stato individuato tra le lenzuola del letto dove il 21enne dormiva. Decisivo si è rivelato il fiuto del cane antidroga “One”, che ha permesso di scoprire anche le dosi più accuratamente celate.
Il sequestro della droga
Complessivamente, i Carabinieri hanno sequestrato presunta cocaina ed hashish, per un totale di oltre 150 dosi singole. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per gli accertamenti qualitativi e quantitativi previsti dalla legge.
L’arresto e le conseguenze
Al termine delle formalità di rito, il giovane, che mantiene la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel contrasto allo spaccio di droga nella zona di Ginosa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.