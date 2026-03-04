Ginosa Marina, sparite 47 fioriere dal cimitero: arrestati un 38enne e una 27enne
Due persone arrestate per furto aggravato di 47 fioriere al cimitero di Ginosa Marina: operazione dei Carabinieri tra Ginosa Marina e Palagiano.
Due arresti tra Marina di Ginosa e Palagiano, in provincia di Taranto: un 38enne e una 27enne, entrambi con precedenti, sono stati fermati con l’accusa di furto aggravato in concorso e, per l’uomo, anche di violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’intervento è stato condotto nella tarda serata di ieri nei pressi del cimitero di Ginosa Marina, durante controlli mirati al contrasto dei reati predatori.
Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata avanti dai militari della Stazione di Torricella, con il supporto dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Castellaneta. L’attività si è svolta tra Marina di Ginosa e Palagiano, aree già oggetto di attenzione per episodi di furto e altri reati predatori.
Il servizio di osservazione e l’intervento
I Carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi del cimitero di Marina di Ginosa, nell’ambito di un più ampio piano di controlli per prevenire e reprimere i reati predatori. Durante il monitoraggio, i militari hanno notato i due sospettati mentre, con atteggiamento circospetto, rimuovevano alcune fioriere in ottone dalle sepolture, accatastandole con l’intenzione di caricarle su un’autovettura.
Il fermo e il sequestro delle fioriere
Dopo aver documentato tutte le fasi dell’azione, i Carabinieri sono intervenuti subito dopo che i due si erano allontanati dal cimitero. Il blocco è avvenuto lungo la S.S. 106, nel territorio di Palagiano. A bordo del veicolo utilizzato dai sospettati sono state rinvenute 47 fioriere in ottone, che sono state immediatamente sequestrate. Gli oggetti sottratti sono destinati alla restituzione ai legittimi proprietari.
Le accuse e la posizione degli arrestati
I due fermati, un 38enne e una 27enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti, sono stati ritenuti presunti responsabili di furto aggravato in concorso. L’uomo dovrà rispondere anche di violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misura a cui era sottoposto. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati condotti presso la Casa Circondariale competente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.