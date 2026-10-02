Gioca a calcetto mentre è in malattia, licenziato dirigente con sclerosi multipla: fa causa e viene risarcito

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il tribunale di Bergamo ha stabilito un risarcimento di decine di migliaia di euro per un dirigente d’azienda licenziato perché scoperto a giocare a calcetto con gli amici dopo una giornata passata in malattia. Il motivo dell’astensione dal lavoro era però una forte sindrome da ansia, causata da una recente diagnosi di sclerosi multipla, per la quale l’uomo si stava curando.

Il caso del dirigente licenziato

Nel maggio del 2023 il dirigente protagonista della vicenda riceve una diagnosi di sospetta sclerosi multipla, che sarà poi confermata da ulteriori esami.

A seguito di questa diagnosi, l’uomo, 50 anni, inizia a soffrire di una forte sindrome da ansia, che gli viene diagnosticata e per la quale inizia a sottoporsi a cure psicologiche con l’assunzione di farmaci.

123RF

All’inizio del 2024 il dirigente inizia a prendere anche alcuni giorni di malattia. L’azienda lo fa seguire da un investigatore privato e scopre che, una sera seguita a una giornata passata a casa, il 50enne è andato a giocare a calcetto con un gruppo di amici.

Il licenziamento dopo la scoperta della partita a calcetto

A seguito di questa scoperta, e anche di una serie di altri comportamenti sul lavoro da parte del dirigente, che lui poi ricondurrà all’ansia, l’azienda licenzia il 50enne per giusta causa.

L’uomo non aveva specificato nulla delle sue condizioni di salute ai datori di lavoro e, al momento del licenziamento, rende nota la diagnosi di sclerosi multipla e di sindrome d’ansia.

Nonostante questo, l’azienda conferma il licenziamento. Il 50enne decide quindi di fare causa contestando il provvedimento.

Cosa ha stabilito il giudice

La vicenda si è conclusa con una sentenza del tribunale che ha ribadito un concetto base di diritto del lavoro: le attività che si possono svolgere in malattia devono essere coerenti con la patologia per cui ci si assenta.

Nel caso specifico, gli psicologi del dirigente avevano espressamente consigliato all’uomo di non isolarsi e di mantenere vivi i rapporti sociali per aiutarlo a elaborare meglio la diagnosi di sclerosi multipla.

Così l’uomo ha ottenuto un risarcimento pari a 12 mensilità di stipendio da 6.000 euro lordi, ma non il reintegro sul posto di lavoro, compromesso dai comportamenti che il datore di lavoro gli aveva contestato.