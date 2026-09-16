Giocatori della Pro Recco in costume per strada a Tokyo nel quartiere Shibuya, il video della "passeggiata"
Giocatori della Pro Recco in costume a Tokyo: la stravagante passeggiata che ha sorpreso Shibuya.
Una scena decisamente insolita nel cuore di Tokyo: alcuni giocatori della Pro Recco hanno attraversato Shibuya indossando cuffia e costume da gara, attirando gli sguardi di abitanti e turisti. La squadra ligure di pallanuoto si trova in Asia per un tour tra Cina e Giappone, dove è stata invitata dalle federazioni locali per partecipare a esibizioni e amichevoli con l’obiettivo di contribuire alla promozione della disciplina. A far discutere sui social è stata soprattutto la scelta di portare i giocatori in costume direttamente per le strade della capitale giapponese. Per l’occasione sono stati utilizzati anche slip personalizzati con immagini legate ai Paesi visitati: un samurai in Giappone e un panda in Cina. Il video ha raccolto reazioni contrastanti, tra chi ha apprezzato l’idea promozionale e chi ha criticato la modalità scelta per attirare l’attenzione.