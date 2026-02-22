Giocattoli ritirati dal mercato per amianto, sono stati venduti per 2 anni. Quali sono e i rischi per i bimbi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alcuni giocattoli per bambini sono stati ritirati dal mercato italiano dopo che sono state riscontrate tracce di amianto all’interno dell’imbottitura. L’avviso è stato diffuso dalla rete di negozi Action, che ha invitato i consumatori a non utilizzare i prodotti coinvolti e a restituirli presso i punti vendita. Il richiamo riguarda specifici articoli commercializzati negli ultimi due anni e venduti in diversi negozi presenti sul territorio nazionale.

Giocattoli ritirati, quali sono

I prodotti interessati dal ritiro sono i personaggi allungabili “Stretch Squad” e il set “Stretch Squad 4 pezzi”, entrambi prodotti dall’azienda Hti.

Secondo quanto comunicato da Action, i giocattoli sono stati venduti nel periodo compreso tra il 22 aprile 2024 e il 13 febbraio 2026.

Sul sito ufficiale della catena si legge che “è stato riscontrato che l’imbottitura interna di ciascuno contiene tracce di amianto”.

Nella nota viene specificato che “l’esposizione può comportare rischi per la salute se il prodotto è danneggiato e l’imbottitura fuoriesce”.

L’avviso di richiamo è accompagnato dalle immagini dei prodotti.

Un modo per facilitarne l’identificazione da parte dei genitori.

Cosa devono fare i consumatori

I clienti che hanno acquistato uno dei giocattoli interessati sono invitati a non utilizzarlo e a restituirlo al punto vendita Action più vicino.

La catena ha comunicato che sarà rimborsato l’intero prezzo di acquisto, anche in assenza dello scontrino.

Non è quindi necessario presentare la prova d’acquisto per ottenere il rimborso.

Il richiamo è stato disposto a scopo precauzionale per tutelare la salute dei bambini e delle famiglie.

Perché l’amianto è pericoloso

Come riporta Fondazione Veronesi, l’amianto è considerato un materiale altamente pericoloso per la salute umana.

È composto da fibre microscopiche invisibili a occhio nudo.

Quando il materiale si deteriora o viene danneggiato, le fibre possono disperdersi nell’aria.

Se inalate, queste particelle possono depositarsi nei polmoni e rimanere nell’organismo per lungo tempo, provocando un’infiammazione cronica.

L’esposizione all’amianto è associata a patologie gravi come l’asbestosi, il mesotelioma pleurico e diverse forme di tumore polmonare.

Una delle caratteristiche più critiche di queste malattie è il lungo periodo di latenza, gli effetti possono manifestarsi anche a distanza di molti anni dall’inalazione delle fibre.

Un richiamo a scopo precauzionale

Il ritiro dei giocattoli Stretch Squad rientra nelle procedure di sicurezza previste per la tutela dei consumatori.

L’invito alla restituzione e al rimborso immediato mira a ridurre qualsiasi rischio potenziale.

I genitori che hanno acquistato i prodotti nel periodo indicato sono quindi invitati a verificare la presenza dei giocattoli segnalati e a seguire le indicazioni fornite dalla catena di negozi.

Nel comunicato Action e l’azienda Hti chiede scusa ai consumatori e fornisce tutti i contatti per ogni tipo di informazione.