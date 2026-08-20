Giocattolo carota con tracce di amianto, scatta l'allarme in tutta Italia: cosa fare

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il Ministero della Salute ha diffuso un’allerta in tutta Italia per un giocattolo elastico a forma di carota che conterrebbe al suo interno sabbia contaminata da tremolite, un minerale appartenente alla famiglia dell’amianto. La segnalazione è arrivata attraverso il sistema europeo Safety Gate ed è stata trasmessa alle autorità sanitarie territoriali. L’avviso riguarda non soltanto le famiglie, ma anche scuole, asili nido e altre strutture frequentate da bambini, dove il prodotto potrebbe essere stato acquistato. Il rischio è stato classificato come serio, soprattutto nel caso in cui il giocattolo dovesse rompersi e liberare la sabbia contenuta all’interno.

Giocattolo carota con tracce di amianto, cosa sapere

Il prodotto interessato dall’allerta è uno squishy elastico a forma di carota, di colore arancione e lungo circa 17 centimetri.

La notifica europea lo identifica con dati precisi:

marca Trendhaus;

modello 967176;

lotto 2025 = CH33287;

codice a barre 4032722967176.

Ministero della Salute

Il Paese di origine indicato è la Cina.

La segnalazione riguarda 30.024 esemplari.

Tra le destinazioni commerciali figura anche l’Italia, ma nella comunicazione ministeriale non vengono indicati distributori italiani specifici.

Il prodotto potrebbe quindi essere arrivato ai consumatori anche tramite marketplace online.

Perché il giocattolo carota è considerato pericoloso

Il problema riguarda la sabbia presente all’interno del gioco, nella quale sono state rilevate tracce di tremolite.

Il rischio aumenta se il materiale fuoriesce.

Trattandosi di un giocattolo pensato per essere tirato, schiacciato e deformato, la rottura potrebbe infatti liberare la sabbia contaminata, con il possibile rilascio di fibre nell’ambiente.

Per questo le autorità raccomandano di non aprire, tagliare, bucare o svuotare il giocattolo per controllarne il contenuto.

L’allerta riguarda esclusivamente il prodotto identificato dai codici indicati e non tutti i giochi a forma di carota o gli squishy riempiti di sabbia.

Cosa fare se si ha il giocattolo in casa

Chi riconosce il prodotto deve innanzitutto smettere di utilizzarlo immediatamente e impedire ai bambini di manipolarlo.

È consigliato verificare la possibilità di riconsegnarlo al venditore, dal momento che il giocattolo risulta oggetto di richiamo.

Se la restituzione non è possibile, il consumatore può rivolgersi alla ASL o ATS territorialmente competente oppure al proprio Comune per conoscere le modalità previste localmente per la gestione e lo smaltimento.

Il Ministero non ha stabilito una procedura unica valida su tutto il territorio nazionale.

Regioni e Province autonome sono state quindi coinvolte nell’organizzazione degli interventi.

Cosa fare se il giocattolo si è già rotto

La situazione richiede maggiore attenzione se la sabbia è già fuoriuscita.

In questo caso viene raccomandato di non spazzare il materiale e di non utilizzare un normale aspirapolvere, per evitare di disperdere ulteriormente eventuali fibre.

L’area dovrebbe essere resa temporaneamente inaccessibile ai bambini e alle altre persone presenti.

È poi opportuno contattare l’autorità sanitaria competente, segnalando che si tratta del prodotto interessato dalla notifica Safety Gate SR/01963/26, e seguire le indicazioni ricevute per la gestione del materiale.

Diversi Comuni, tra cui Milano, hanno già pubblicato la circolare ministeriale per informare famiglie e strutture educative.

Il Ministero invita inoltre le autorità territoriali a valutare eventuali controlli anche su prodotti simili, che potranno essere sottoposti ad analisi nei Centri Regionali Amianto quando ritenuto necessario.