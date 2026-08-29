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È stato eseguito un arresto a Taranto durante i Giochi del Mediterraneo. Un pregiudicato di 32 anni è stato fermato e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e hashish.

Operazione antidroga durante i Giochi del Mediterraneo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di servizi antidroga intensificati in occasione della kermesse internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Gli agenti della Squadra Mobile, in particolare la sezione dei Falchi, stavano pattugliando corso Italia quando hanno notato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, a bordo di uno scooter.

L’uomo, un pregiudicato tarantino di 32 anni, alla vista della pattuglia ha improvvisamente accelerato, dando l’impressione di voler evitare un controllo. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, lo hanno seguito per alcune decine di metri e sono riusciti a fermarlo poco dopo.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione personale e dello scooter, i poliziotti hanno scoperto due involucri termosaldati nascosti nella chiave d’accensione del mezzo. All’interno era contenuta cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Il nervosismo dell’uomo e il ritrovamento delle prime dosi hanno spinto gli agenti a proseguire con una perquisizione domiciliare.

Il controllo in casa e il sequestro

Nell’abitazione del fermato, situata poco distante dal luogo del controllo, sono stati recuperati altri due involucri della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 50 grammi di cocaina. Uno degli involucri era stato nascosto all’interno di una confezione di patatine ancora sigillata, a testimonianza della volontà di occultare la droga.

Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati 480 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’illecito traffico, e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, compreso un coltello da cucina ancora sporco di sostanza stupefacente. Nel frigorifero è stato infine recuperato un panetto di circa 30 grammi di hashish.

IPA