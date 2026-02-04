Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 83 esercizi controllati e 46.800 euro di sanzioni amministrative il bilancio della campagna di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico condotta dai Carabinieri nella provincia di Cosenza. L’operazione, che ha visto impegnati 170 militari, è stata realizzata per arginare i rischi legati alle nuove dipendenze, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Controlli a tappeto nella provincia di Cosenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Comando Provinciale ha dato seguito a una campagna nazionale già avviata nel luglio dell’anno precedente, intensificando le attività di controllo su tutto il territorio. L’iniziativa ha coinvolto una vasta gamma di esercizi pubblici che offrono servizi di gioco e scommesse con vincite in denaro, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le forme di illegalità connesse al gioco d’azzardo patologico.

Collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni

I controlli sono stati effettuati anche con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cosenza. Questa sinergia ha permesso di verificare non solo il rispetto delle normative relative al gioco, ma anche eventuali violazioni di competenza specifica delle diverse autorità coinvolte.

Irregolarità riscontrate e sanzioni elevate

Nel corso delle verifiche, sono state accertate alcune irregolarità: 2 persone sono state segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie per illeciti penali di natura contravvenzionale. Inoltre, sono state contestate 7 sanzioni amministrative, per un importo massimo complessivo di 46.800 euro. Questi dati confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni che possono avere gravi ripercussioni sulle dinamiche individuali, familiari e sociali.

Focus su giovani e anziani: le fasce più a rischio

L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata in particolare sui rischi che il gioco d’azzardo comporta per i giovanissimi e gli anziani, categorie considerate particolarmente vulnerabili alle nuove dipendenze. La campagna di prevenzione mira infatti a tutelare queste fasce della popolazione, spesso più esposte alle conseguenze negative del fenomeno.

Un fenomeno in crescita e sotto osservazione

Il gioco d’azzardo patologico continua a rappresentare una delle nuove dipendenze in forte aumento, con implicazioni significative non solo per chi ne è direttamente coinvolto, ma anche per le famiglie e la società nel suo complesso. L’Arma dei Carabinieri, attraverso iniziative come quella appena conclusa, ribadisce la propria attenzione e il proprio impegno nel monitorare e contrastare ogni forma di illegalità legata a questo fenomeno.

Il ruolo della prevenzione e delle campagne informative

La riproposizione di questa campagna, dopo quella già realizzata nel luglio dell’anno scorso, sottolinea la necessità di mantenere alta la guardia e di promuovere una costante attività di prevenzione. Le forze dell’ordine, in collaborazione con le altre istituzioni, puntano non solo a reprimere le violazioni, ma anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi connessi al gioco d’azzardo e alle scommesse.

