Gioco erotico finisce male a Pordenone, portato in ospedale ma per salvarlo devono intervenire i pompieri

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un gioco erotico è finito male e un uomo si è ritrovato al pronto soccorso. È accaduto a Pordenone dove, per rimuovere un anello fallico rimasto incastrato per giorni, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il paziente ha chiesto aiuto ai medici dopo giorni di sofferenza.

Il gioco erotico incastrato

Durante un incontro intimo era stato usato un gioco erotico, forse per movimentare un po’ il momento di passione. L’oggetto, però, è rimasto incastrato e per un uomo sono iniziati giorni da incubo.

L’anello fallico in acciaio inox non voleva saperne di sfilarsi.

Il paziente, dopo giorni di sofferenza, ha deciso di presentarsi al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per chiedere aiuto ai medici.

Neanche i dottori e il personale sanitario sono riusciti a sganciare il gioco erotico ed è quindi stato richiesto l’intervento dei vigili del Fuoco.

I vigili del fuoco per rimuovere il gioco erotico

La storia è raccontata da Il Gazzettino, al pronto soccorso di Pordenone è arrivata una squadra di pompieri, in particolare dell’unità di San Vito al Tagliamento.

I vigili del fuoco si sono presentati nella sala pre-operatoria con una micro fresa di precisione, fornita da un’azienda della zona, e solitamente utilizzata per la realizzazione di meccanismi di precisione.

L’operazione è stata effettuata insieme a medici e infermieri, che hanno seguito e controllato le condizioni del paziente durante le fasi più complicate.

Come si è svolto l’intervento

L’intervento è stato estremamente delicato, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare progressivamente l’anello metallico evitando di danneggiare la persona.

Grazie alle dimensioni ridotte della microfresa è stato possibile lavorare in uno spazio molto ristretto e procedere con la rimozione dell’anello senza provocare ulteriori ferite.

L’operazione si è così conclusa positivamente anche se per lo sventurato è ora necessario un periodo di riposo.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, il distaccamento di San Vito al Tagliamento aveva già avuto a che fare con interventi simili, in particolare per liberare persone da anelli metallici rimasti incastrati alle dita.