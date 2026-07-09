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È di 113 chilogrammi di cocaina sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine presso il porto di Gioia Tauro. Il carico, proveniente dall’America del Sud, è stato individuato e bloccato grazie a un’attività di controllo mirata, infliggendo un duro colpo alle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti.

Il sequestro: come si è svolta l’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro è stato effettuato dal Comando Provinciale di Reggio Calabria in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento si è svolto presso il porto di Gioia Tauro, uno dei principali snodi commerciali del Mediterraneo, noto anche per essere un punto nevralgico nelle rotte del traffico di droga.

L’operazione ha preso avvio grazie a un attento monitoraggio dell’area portuale e a un’analisi approfondita dei flussi di container in arrivo. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro e i funzionari dell’ufficio doganale locale hanno deciso di ispezionare una spedizione sospetta di pellet, proveniente dall’America Latina e destinata all’importazione in Italia. L’ispezione, condotta con l’ausilio di sofisticate apparecchiature scanner e delle unità cinofile della Guardia di Finanza, ha permesso di scoprire il consistente quantitativo di cocaina nascosto all’interno del container selezionato.

Il valore del carico e l’impatto sulle organizzazioni criminali

Il carico di cocaina sequestrato avrebbe potuto generare un introito di circa 20 milioni di euro per le organizzazioni criminali destinatarie, se fosse stato immesso sul mercato. L’operazione ha quindi rappresentato un colpo significativo per i sodalizi criminali che operano nel traffico internazionale di stupefacenti, privandoli di una fornitura di droga di grande valore economico e strategico.

Fondamentale per il successo dell’operazione è stato l’utilizzo delle tecnologie di controllo messe a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli scanner hanno consentito di individuare anomalie all’interno del container, mentre le unità cinofile della Guardia di Finanza hanno fornito un contributo decisivo nell’individuazione della sostanza illecita. La sinergia tra strumenti tecnologici e competenze operative ha permesso di portare a termine un sequestro di grande rilevanza.

Precedenti e risultati complessivi

A partire dal 2025, nel porto di Gioia Tauro, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 4,5 tonnellate di cocaina. Questo dato conferma l’importanza strategica dello scalo calabrese sia per i traffici illeciti sia per le attività di contrasto delle forze dell’ordine, che continuano a monitorare con attenzione i flussi commerciali per prevenire e reprimere il traffico di stupefacenti.

IPA