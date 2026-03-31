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È di quasi 400 kg di cocaina sequestrata il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza presso il porto di Gioia Tauro. Il blitz, realizzato nell’arco di una settimana, ha permesso di intercettare tre distinti carichi di stupefacente destinati al mercato italiano ed europeo, sottraendo alle organizzazioni criminali un potenziale guadagno di circa 60 milioni di euro.

Le operazioni di sequestro: tre interventi in una settimana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli e le ispezioni nell’area portuale di Gioia Tauro, nell’ambito di un piano più ampio di contrasto al traffico di stupefacenti gestito dalla criminalità organizzata. Nel corso di tre operazioni distinte, eseguite in una sola settimana, sono stati sequestrati complessivamente 309 panetti di cocaina purissima, per un totale di quasi 400 kg.

Il primo sequestro: cocaina nascosta tra il legname

Una delle partite di droga è stata scoperta all’interno di un container proveniente dall’America del Nord, che trasportava una partita di legname destinata in Medio Oriente. Il carico illecito è stato individuato grazie all’uso di scanner e al fiuto delle unità cinofile, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La cocaina era stata abilmente occultata tra la merce, nel tentativo di eludere i controlli doganali.

Il secondo intervento: tentativo di esfiltrazione via mare

Un altro carico di cocaina è stato rinvenuto sul litorale adiacente al porto di Gioia Tauro, dove era stato appena depositato da un soggetto che aveva tentato di trasportarlo via mare utilizzando una piccola imbarcazione. L’uomo è stato tratto in arresto dalle Fiamme Gialle, che hanno così sventato un tentativo di traffico e spaccio di stupefacenti attraverso modalità alternative rispetto ai tradizionali container.

Il terzo sequestro: droga nascosta nella chiglia di una nave

L’ultima partita di cocaina è stata individuata grazie all’intervento dei sommozzatori dei Reparti Operativi Aeronavali di Vibo Valentia e di Palermo della Guardia di Finanza. Durante un’ispezione alla chiglia di una nave proveniente dal continente americano, i militari hanno scoperto lo stupefacente nascosto in un vano ricavato nelle prese a mare dell’imbarcazione. Anche in questo caso, la droga era destinata al mercato europeo.

Il valore del sequestro e le indagini in corso

Secondo le stime degli investigatori, l’intero carico sequestrato avrebbe fruttato circa 60 milioni di euro una volta immesso sul mercato, dopo essere stato tagliato e destinato allo spaccio al dettaglio. Il colpo inferto alle organizzazioni criminali è dunque di grande rilievo, sia per il valore economico sottratto che per la capacità dimostrata dalle forze dell’ordine nel contrastare il traffico internazionale di droga.

Un porto strategico nel mirino della criminalità

Il porto di Gioia Tauro si conferma uno snodo cruciale per i traffici illeciti gestiti dalla criminalità organizzata, che sfrutta la movimentazione quotidiana di migliaia di container per tentare di introdurre ingenti quantitativi di droga in Europa. Le operazioni delle forze dell’ordine dimostrano come la collaborazione tra diversi reparti e l’uso di tecnologie avanzate siano fondamentali per contrastare un fenomeno di portata internazionale.