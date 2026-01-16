Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un furto messo a segno nella Chiesa della Sacra Famiglia ha profondamente scosso la comunità di Gioia Tauro. Lo scorso 8 gennaio, ignoti sono penetrati nel luogo di culto del quartiere Marina, sottraendo un crocifisso e una campana di bronzo. Gli oggetti, dal forte valore simbolico, sono stati recuperati dalla Polizia di Stato e restituiti al parroco in meno di 48 ore.

Il furto nella chiesa della Sacra Famiglia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il furto si è verificato nella notte dell’8 gennaio presso la Chiesa della Sacra Famiglia, situata nel quartiere Marina di Gioia Tauro. I responsabili, rimasti al momento ignoti, hanno forzato l’ingresso principale dell’edificio sacro per introdursi all’interno. Una volta dentro, hanno sottratto due oggetti di grande valore per la comunità: un crocifisso e una campana di bronzo, quest’ultima collocata in prossimità dell’altare.

Le modalità del colpo e la fuga dei ladri

Dalle prime ricostruzioni, sembra che i malviventi abbiano utilizzato un mezzo di trasporto per allontanarsi con la refurtiva. Il peso considerevole della campana, realizzata in lega metallica, lascia infatti supporre che il trasporto sia avvenuto con l’ausilio di un veicolo. L’azione, rapida e decisa, ha lasciato sgomenta la comunità parrocchiale, che si è sentita profondamente offesa non solo per il danno materiale, ma anche per il significato simbolico degli oggetti sottratti.

La reazione della comunità e la denuncia

L’episodio ha suscitato indignazione e sconcerto tra i fedeli della zona. Il parroco della Chiesa della Sacra Famiglia, dopo aver constatato l’accaduto, si è recato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro per sporgere denuncia. La notizia del furto si è rapidamente diffusa tra i residenti, alimentando un clima di preoccupazione e amarezza per l’oltraggio subito dal luogo di culto e dalla comunità stessa.

Le indagini e il ritrovamento degli oggetti rubati

Ricevuta la denuncia, la sezione investigativa della Polizia di Stato si è immediatamente attivata. Gli agenti hanno avviato una serie di ricerche e perlustrazioni nel territorio circostante, concentrandosi sulle aree rurali e sulle zone meno frequentate nei dintorni del centro abitato. L’attività di rastrellamento si è rivelata efficace: in meno di 48 ore dal furto, la campana e il crocifisso sono stati rinvenuti abbandonati in una zona di campagna, non lontano dal centro di Gioia Tauro.

Gli oggetti religiosi recuperati sono stati prontamente riconsegnati al parroco della Chiesa della Sacra Famiglia. La restituzione ha permesso di rassicurare la comunità religiosa, profondamente provata dall’accaduto.

