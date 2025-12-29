Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un deferimento e un sequestro a Gioia Tauro, dove è stata scoperta una sala scommesse abusiva che operava senza alcuna autorizzazione e consentiva la partecipazione anche a minori. L’intervento è stato condotto nell’ambito di controlli mirati contro il gioco d’azzardo illegale e l’irregolarità nelle attività commerciali, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Controlli mirati e scoperta dell’attività abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio grazie all’attività investigativa e alla costante presenza dell’Arma nel centro cittadino di Gioia Tauro. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno individuato un’agenzia di scommesse che, pur risultando pienamente operativa, era priva di qualsiasi autorizzazione prevista dalla legge.

Il blitz e la presenza di minori

Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno sorpreso due giovani all’interno dei locali, intenti a utilizzare le postazioni di gioco. Tra questi, è stato identificato anche un minorenne, circostanza che ha aggravato ulteriormente la posizione del titolare del centro. Le postazioni erano regolarmente connesse e funzionanti, a dimostrazione della piena operatività dell’attività illecita.

Accertamenti e collaborazione con l’Agenzia delle Dogane

I successivi accertamenti sono stati svolti in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria. Le verifiche hanno fatto emergere una situazione di totale illegalità amministrativa e penale: l’attività veniva esercitata senza la licenza di pubblica sicurezza e senza alcun titolo abilitativo rilasciato dall’Agenzia dei Monopoli o dal Comune.

La sala scommesse mascherata da internet point

Nonostante il titolare avesse presentato una semplice richiesta per l’apertura di un “internet point”, i locali erano stati allestiti come una vera e propria sala scommesse. All’interno erano presenti 13 postazioni informatiche, tutte dotate di stampanti termiche per la gestione delle giocate. L’attività era dunque strutturata per consentire il gioco d’azzardo e la raccolta di scommesse in modo sistematico e organizzato.

Sequestro dei locali e delle apparecchiature

A seguito delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intero locale, che si estendeva su circa 100 metri quadrati, e di tutte le apparecchiature elettroniche presenti. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al gioco illegale e alla tutela dei minori.

Le accuse e la posizione del titolare

Il titolare del centro scommesse dovrà ora rispondere dinanzi alla Procura della Repubblica di Palmi dei reati di esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa e di violazione delle norme che vietano la partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro. Si ricorda che la persona denunciata è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.

IPA