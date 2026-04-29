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È di cinque giovani tra i 20 e i 22 anni il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare personale per una serie di gravi reati, tra cui associazione per delinquere, sequestro di persona e atti persecutori. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi e dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, ha fatto emergere un quadro inquietante di violenza sistematica ai danni di persone fragili, con episodi documentati da video e immagini sequestrati dagli inquirenti.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata all’alba di oggi e ha visto impegnati i militari della Stazione di Melicucco (RC). Dopo una lunga e complessa attività investigativa, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di cinque giovani: tre sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per altri due è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’inchiesta, diretta dal dott. Emanuele Crescenti, ha permesso di ricostruire una serie di episodi di particolare gravità, che hanno scosso la comunità locale.

Un sistema di violenze ostentate e documentate

Al centro dell’indagine vi è la scoperta di un vero e proprio sistema di violenze e soprusi, perpetrati con modalità sistematiche e spesso ripresi in video. Una delle frasi intercettate nei filmati sequestrati – “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale” – restituisce la dimensione spettacolare e ostentata delle azioni del gruppo. Le vittime, persone considerate fragili, sono state sottoposte a una sequenza continua di umiliazioni, aggressioni e atti persecutori, con l’obiettivo di affermare il dominio e il controllo del territorio.

Le accuse: reati gravi e modalità cruente

Il quadro accusatorio delineato dagli inquirenti comprende reati quali associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, fabbricazione e detenzione di armi – tra cui bottiglie incendiarie – e uccisione di animali. Tra gli episodi più gravi emersi dalle indagini, vi è l’irruzione nell’abitazione di una delle vittime: alcuni degli indagati, fingendosi militari del N.A.S., hanno simulato un controllo, immobilizzato l’uomo e lo hanno ammanettato al letto, per poi picchiarlo e minacciarlo con una pistola puntata alla tempia. Tutto ciò, nonostante le suppliche della vittima di essere lasciata in pace.

La documentazione video: violenza come spettacolo

I contenuti multimediali acquisiti durante le indagini sono stati determinanti per ricostruire la portata delle violenze. Video e immagini mostrano pestaggi, vessazioni e atti degradanti, spesso accompagnati da risate e incitamenti da parte degli autori. La violenza veniva filmata e condivisa, trasformandosi in uno strumento di affermazione e coesione all’interno del gruppo. Le condotte documentate delineano un’escalation preoccupante: vittime ferite con materiale incendiario e petardi, soggetti incapaci ingannati con modalità pericolose, aggressioni improvvise e atti intimidatori anche in luoghi pubblici.

Ordigni artigianali e atti intimidatori

Le indagini hanno inoltre accertato la realizzazione e l’esplosione di ordigni artigianali in aree isolate, a conferma della pericolosità delle azioni del gruppo. Non si è trattato di episodi isolati, ma di una serie di atti intimidatori che hanno contribuito a diffondere un clima di paura nel territorio.

Le conseguenze sulle vittime

Per un lungo periodo, le vittime sono rimaste in silenzio, paralizzate dal timore di ritorsioni e dall’umiliazione subita. Molti hanno modificato radicalmente le proprie abitudini di vita, arrivando all’isolamento sociale. Solo l’intervento dei Carabinieri di Gioia Tauro ha permesso di rompere il muro di paura e di ricostruire l’intera vicenda, restituendo dignità alle persone coinvolte.

Profilo degli indagati e ulteriori episodi

Dalle chat e dai materiali acquisiti, sono emersi profili di marcata pericolosità sociale: gli indagati esibivano armi – fucili e pistole – e utilizzavano espressioni riconducibili a logiche di controllo del territorio. Sono stati documentati anche episodi di vandalismo ai danni del patrimonio pubblico e atti di crudeltà su animali, come testimoniato da uno dei video sequestrati.

IPA