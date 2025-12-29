Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro la estorsione aggravata dal metodo mafioso, condotta tra Pignataro Maggiore (CE), Napoli e Luisago (CO). Le indagini hanno portato all’emissione di un decreto di fermo nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti al clan Ligato-Lubrano, accusati di aver vessato un gioielliere locale per oltre quindici anni con richieste di denaro e preziosi.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. I militari della sezione operativa della Compagnia di Capua hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di sei persone, tutte ritenute gravemente indiziate di estorsione tentata e consumata, aggravata dal metodo mafioso e commessa in concorso.

Il clan Ligato-Lubrano e le vittime delle richieste estorsive

Le indagini hanno permesso di identificare gli indagati come presunti esponenti dell’associazione camorristica Ligato-Lubrano, attiva nell’area dell’alto e medio casertano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe preso di mira un gioielliere della zona, sottoponendolo a continue richieste di denaro e preziosi.

Quindici anni di pressioni e minacce

Gli investigatori hanno accertato che, tra il 2008 e il 2023, la vittima avrebbe ceduto oggetti preziosi per un valore stimato in circa 70.000 euro a seguito di reiterate e pressanti richieste estorsive. Il gioielliere, sotto la minaccia costante del sodalizio criminale, avrebbe dovuto consegnare gioielli e denaro per evitare ritorsioni.

Nuove richieste e minacce di violenza nel 2025

Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2025, gli indagati avrebbero tentato una nuova estorsione, avanzando richieste di ulteriori gioielli e di un orologio di marca Rolex del valore di circa 30.000 euro. Di fronte al rifiuto del gioielliere, sarebbe emerso il proposito di mettere in atto un’azione ritorsiva e violenta prima delle festività natalizie, per costringerlo a versare un’ulteriore somma di circa 50.000 euro e altri preziosi.

Perquisizioni e sequestri: denaro, polvere da sparo e armi

Durante l’esecuzione dei provvedimenti, i Carabinieri hanno effettuato perquisizioni personali, domiciliari e veicolari nei confronti di tutti gli indagati. In una delle abitazioni è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 6.600 euro in contanti, ritenuta di dubbia provenienza. In un’altra abitazione sono stati trovati circa 17 chilogrammi di polvere da sparo, un pugnale con lama di circa 20 centimetri e un tirapugni.

Custodia cautelare per tutti gli indagati

A seguito delle operazioni, cinque indagati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), mentre il sesto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Como. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e quello presso il Tribunale di Como hanno convalidato per alcuni il fermo disposto dal Pubblico Ministero e applicato per tutti la misura della custodia cautelare in carcere.

Carabinieri