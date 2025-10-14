Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 30 chili di sostanze stupefacenti sequestrate nelle campagne di Gioiosa Ionica. L’indagine, avviata nel mese di luglio, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri e ha portato alla luce un deposito sotterraneo di droga, portando all’arresto di un giovane di Gioiosa Ionica.

Le indagini e la scoperta del deposito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante l’estate, quando i militari della Stazione di Gioiosa Ionica, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno notato alcuni movimenti sospetti nelle campagne circostanti. Insospettiti da queste attività, i Carabinieri hanno deciso di organizzare una serie di battute nella zona, concentrandosi sulle aree più isolate e difficilmente accessibili.

Il rinvenimento della droga

Durante le perlustrazioni tra la fitta vegetazione, alcune tracce insolite hanno attirato l’attenzione dei militari. Approfondendo i controlli, i Carabinieri hanno scoperto che, nascosti sotto terra, erano stati sotterrati diversi fusti in plastica. All’interno di questi contenitori sono stati rinvenuti più di 30 chili di hashish e oltre un kg e mezzo di cocaina, un quantitativo che lascia ipotizzare un traffico di droga di ampia portata.

L’arresto e le indagini successive

Alla scoperta dell’ingente deposito di sostanze stupefacenti ha fatto seguito una meticolosa attività investigativa, svolta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Locri, guidata dal dottor Giuseppe Casciaro. In tempi rapidi, gli inquirenti sono riusciti a raccogliere elementi probatori significativi nei confronti di un 28enne residente a Gioiosa Ionica. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri nei giorni scorsi.

