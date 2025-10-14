Gioiosa Ionica, scoperto un deposito sotterraneo di droga: sequestrati 30 chili di hashish
Un 28enne è stato arrestato a Gioiosa Ionica dopo il sequestro di oltre 30 chili di droga nascosti in campagna dai Carabinieri.
Un arresto e oltre 30 chili di sostanze stupefacenti sequestrate nelle campagne di Gioiosa Ionica. L’indagine, avviata nel mese di luglio, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri e ha portato alla luce un deposito sotterraneo di droga, portando all’arresto di un giovane di Gioiosa Ionica.
Le indagini e la scoperta del deposito
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante l’estate, quando i militari della Stazione di Gioiosa Ionica, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno notato alcuni movimenti sospetti nelle campagne circostanti. Insospettiti da queste attività, i Carabinieri hanno deciso di organizzare una serie di battute nella zona, concentrandosi sulle aree più isolate e difficilmente accessibili.
Il rinvenimento della droga
Durante le perlustrazioni tra la fitta vegetazione, alcune tracce insolite hanno attirato l’attenzione dei militari. Approfondendo i controlli, i Carabinieri hanno scoperto che, nascosti sotto terra, erano stati sotterrati diversi fusti in plastica. All’interno di questi contenitori sono stati rinvenuti più di 30 chili di hashish e oltre un kg e mezzo di cocaina, un quantitativo che lascia ipotizzare un traffico di droga di ampia portata.
L’arresto e le indagini successive
Alla scoperta dell’ingente deposito di sostanze stupefacenti ha fatto seguito una meticolosa attività investigativa, svolta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Locri, guidata dal dottor Giuseppe Casciaro. In tempi rapidi, gli inquirenti sono riusciti a raccogliere elementi probatori significativi nei confronti di un 28enne residente a Gioiosa Ionica. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri nei giorni scorsi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.