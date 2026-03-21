Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Polizia di Stato ha arrestato a Gioiosa Jonica un uomo di 48 anni, originario di Siderno ma residente nella cittadina della Locride. Il soggetto è stato fermato con l’accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente. L’operazione è stata eseguita il 2 marzo scorso, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro il 24 febbraio 2026.

Le indagini e la scoperta dell’arsenale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha avuto origine da sospetti riguardanti il coinvolgimento dell’uomo in un’organizzazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, hanno effettuato una perquisizione presso una proprietà di campagna dell’indagato, situata in contrada Feudo a Gioiosa Jonica.

Il sequestro: armi e droga nascosti sottoterra

Durante le operazioni di scavo, gli investigatori hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale clandestino, accuratamente nascosto sotto terra. Il materiale sequestrato comprende quattro fucili da caccia con matricole obliterate, una carabina calibro 7 mm con matricola abrasa, una carabina ad aria compressa calibro 4,5 mm, un fucile d’assalto calibro 223 mm, una pistola calibro 9×19, oltre a vario munizionamento e parti di arma. Contestualmente, è stato trovato anche un panetto di cocaina dal peso lordo complessivo di 1,150 chilogrammi.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato arrestato in flagranza dei reati di detenzione di armi e munizionamento nonché per la detenzione di un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Dopo le formalità di rito, il quarantottenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Locri, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA