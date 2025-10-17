Giordano Ranucci e l'attentato al papà Sigfrido, ammissione del figlio: "Alcune persone non gli vogliono bene"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo l’attentato all’esterno della casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, il figlio Giordano ha parlato dei rischi di avere un padre che fa inchieste scomode e la consapevolezza che il giornalista abbia dei nemici. L’ordigno ha distrutto due auto di famiglia: Ranucci ritiene che chi l’ha piazzato conosca bene i suoi movimenti. La famiglia, pur sconvolta, non si lascia intimidire.

Le parole di Giordano Ranucci

La famiglia Sigfrido Ranucci è consapevole che i riconoscimenti, l’affetto e la stima per il giornalista vanno di pari passo con rischi e problemi. Lo ha sostenuto Giordano, uno dei figli del conduttore di “Report” che si è espresso sull’attentato alle porte di casa, avvenuto tra il 16 e il 17 ottobre.

“Gli onori sono il riconoscimento e la stima di tantissima gente, gli oneri che devi stare sempre con gli occhi aperti e sei consapevole che ci sono anche persone che non vogliono bene alla tua famiglia e a tuo padre” ha dichiarato il figlio ai giornalisti presenti all’esterno dell’abitazione di Campo Ascolano, quartiere periferico del comune di Pomezia, a sud di Roma.

ANSA

La commozione di Sigfrido Ranucci nel salutare le persone presenti al presidio in via Teulada, Roma

Le reazioni della famiglia dopo l’attentato

In mattinata, la figlia Michela aveva definito la vicenda “un incubo” ammettendo di essere sconvolta, pur ribadendo che nessuno in famiglia “si lascerà intimidire”.

Anche il fratello Emanuele ha voluto commentare, ricordando come la famiglia fosse abituata alle minacce, eppure mai a gesti tanto violenti.

La moglie del giornalista, Marina, ha invece espresso amarezza per una vita da anni sotto scorta: “È diventato un inferno, non avrei mai pensato che potessero arrivare a questo punto”.

I sospetti di Sigfrido Ranucci

Il conduttore ha spiegato che chi ha piazzato l’esplosivo “conosceva perfettamente i miei movimenti, le mie abitudini e persino dove passo per entrare. C’è un varco stretto tra la macchina e il cancello: significa che sapeva ogni dettaglio. Anche il fatto che lì non ci siano telecamere”.

La zona è da considerarsi, secondo il giornalista, un’area “critica”, dove “si muove il traffico di droga, soprattutto gestito da gruppi albanesi”. Ranucci ha ricordato che poco lontano da lì, in tempi recenti, era stato ucciso un narcotrafficante.

“Spesso si sentono esplosioni che vengono scambiate per fuochi d’artificio, ma chi conosce l’ambiente sa che sono segnali dell’arrivo della droga” ha sottolineato.

Riguardo alla dinamica, ha spiegato che l’ordigno non era telecomandato, ma attivato sul posto. “È chiaramente un messaggio: chi ha agito conosce perfettamente i miei spostamenti e vuole farmi sapere che potrebbe colpire quando vuole”. Alla domanda su chi possa essere il responsabile, ha concluso di avere “un’idea”, seppure provarla sarebbe difficile.