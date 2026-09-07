Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis verso il matrimonio, nozze a inizio autunno nelle Marche

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono pronti a sposarsi dopo poco più di un anno di relazione vissuta lontano dai riflettori. Le pubblicazioni di matrimonio comparse al Comune di Roma anticipano le nozze, che dovrebbero essere celebrate all’inizio dell’autunno nelle Marche. Una scelta legata anche alle origini della giornalista Rai, nata a Fabriano.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, matrimonio in autunno

Il matrimonio tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sarebbe ormai vicino.

A dare la notizia è il settimanale Chi, che ha collegato le nozze alla pubblicazione del matrimonio comparsa nei giorni scorsi al Comune di Roma.

Secondo quanto anticipato dalla rivista, la cerimonia dovrebbe svolgersi all’inizio dell’autunno nelle Marche. Una regione particolarmente significativa per Cardinaletti, originaria di Fabriano, in provincia di Ancona.

La scelta della location avrebbe quindi anche un legame personale con la giornalista 39enne, che ha costruito gran parte della propria carriera nel servizio pubblico fino a diventare uno dei volti più riconoscibili del Tg1.

Per ora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla cerimonia. Restano quindi da definire data, luogo preciso e modalità dei festeggiamenti.

Una relazione vissuta lontano dai riflettori

La storia d’amore tra Cardinaletti e Bechis è iniziata poco più di un anno fa ed è stata caratterizzata da una forte riservatezza.

I due hanno infatti mantenuto il rapporto lontano dall’esposizione mediatica, senza trasformare la relazione in un elemento costante della loro presenza pubblica.

Le pubblicazioni di matrimonio rappresentano ora il passaggio formale che precede le nozze e confermano l’intenzione della coppia di compiere il passo successivo.

La notizia del matrimonio arriva quindi dopo una relazione relativamente recente, ma portata avanti con discrezione.

Chi è Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti, 39 anni, è uno dei volti principali del Tg1. La giornalista conduce l’edizione delle 20 del telegiornale di Rai1, uno degli appuntamenti più seguiti dell’informazione televisiva italiana.

Nel corso dell’ultimo anno ha inoltre ampliato la propria presenza sul piccolo schermo partecipando al Festival di Sanremo. In occasione dell’edizione di quest’anno, Cardinaletti è stata infatti scelta da Carlo Conti come co-conduttrice per una delle serate della manifestazione.

La sua carriera è legata soprattutto al giornalismo televisivo e all’informazione Rai, ambito nel quale si è affermata fino a diventare un volto familiare per il pubblico del Tg1.

Francesco Bechis, giornalista politico

Francesco Bechis ha 31 anni ed è un giornalista specializzato in cronaca politica. È una firma del Messaggero, dove segue le vicende della politica italiana.

È figlio del giornalista Franco Bechis, direttore del sito Open. Anche Francesco ha quindi intrapreso la carriera nel mondo dell’informazione, concentrandosi in particolare sull’attività dei partiti, del governo e delle istituzioni.

La coppia riunisce così due professionisti del giornalismo, seppur impegnati in ambiti differenti: da una parte la televisione e l’informazione del Tg1, dall’altra la cronaca politica sulla carta stampata e online.