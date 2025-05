Giorgia confermata conduttrice di X Factor 2025, l'annuncio e il toto-giudici per il talent show

La nuova stagione di X Factor comincia con una certezza: Giorgia sarà ancora una volta al timone del talent show targato Sky. Dopo il successo dello scorso anno, la cantante è stata confermata alla conduzione di X Factor 2025, come annunciato ufficialmente via social, in un video in cui scherza con i fan mostrando la scritta “XF 2025” sulla mano.

Giorgia conduttrice di X Factor 2025

“Ragazzi, ho grandi novità, ma deve restare tra noi”, dice nel video la cantante, suggellando una notizia che ormai era nell’aria da settimane.

Antonella d’Errico, executive vice president content di Sky Italia ha commentato dicendo che Giorgia “ha saputo cucirsi addosso un ruolo per lei inedito con originalità e con grandissimo impegno e professionalità, mettendo il suo talento incredibile al servizio dello show”. Giorgia, continua la manager, “è autentica, empatica, positiva e autorevole”.

Il toto-giudici

Ma se la conduzione è ormai una certezza, il resto del cast, in particolare quello dei giudici, resta ancora un grande punto interrogativo. E parte così il consueto toto-nomi. Quella di Manuel Agnelli, colonna storica del talent e volto di punta della giuria, sembra essere una delle prime caselle destinate a cambiare.

Secondo indiscrezioni, il leader degli Afterhours sarebbe pronto a dire addio, dopo presunti dissidi dietro le quinte con Achille Lauro durante le registrazioni dell’ultima edizione.

Achille Lauro ad Amici?

Proprio Achille Lauro è al centro delle voci più insistenti. Il suo futuro nel programma appare incerto: potrebbe infatti lasciare X Factor per un ruolo nella “scuderia” di Amici, il talent show rivale di Canale 5. In una recente intervista radiofonica, l’artista non ha chiarito la sua posizione, lasciando tutte le opzioni sul tavolo, inclusa l’ipotesi di un passaggio al talent di Maria De Filippi, magari come giudice del serale o docente di canto.

Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata su Jake La Furia e Paola Iezzi, i cui silenzi potrebbero nascondere una riconferma. Le prossime settimane saranno decisive per comporre il nuovo cast che, da settembre, accompagnerà i concorrenti verso il palco del live show su Sky e in streaming su Now.