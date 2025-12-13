Giorgia e Arianna Meloni criticate da Anna Paratore, cosa sbagliano: "Chi ti dice la verità se non tua madre?"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il “ritratto” originale di Giorgia e Arianna Meloni firmato dalla madre Anna Paratore. La donna ha parlato a ruota libera delle figlie descrivendole da genitore e non come solitamente e ovviamente fanno i media quando parlano della premier e della numero due di Fratelli d’Italia. La signora Paratore non è una mamma chioccia, tutt’altro. Quando c’è da criticare le figlie, non si risparmia, perché “se la verità non te la dice tua madre, chi te la dice?”

Giorgia e Arianna Meloni, le rivelazioni della madre Anna Paratore

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Anna Paratore ha spiegato di guardare le sue figlie sempre con occhio critico e di essere contraria al concetto racchiuso nel proverbio “ogni scarrafone è bell’a mamma sua”».

Il ragionamento della mamma della premier è: critiche sì, ma costruttive. Spesso invece sui social si imbatte in commenti che ritiene fuori dal mondo. E la faccenda la fa inalberare: “Le mie figlie mi dicono di non leggere, altrimenti mi arrabbio. Ma non ce la faccio. Arianna è vittima di odiatori seriali, per non parlare di Giorgia”.

“Giustissimo criticare, sostenere che dicano stupidate. Ma ho letto cose vergognose, anche su mia nipote Ginevra. Due settimane fa, poi, mi è capitata sotto gli occhi una cosa incredibile”, ha aggiunto Paratore in riferimento a dei contenuti pubblicati da un non meglio precisato sito in cui veniva sostenuto che Giorgia si sarebbe sposata con l’ex Giambruno in una cappella, all’interno del Vaticano, con l’autorizzazione del Papa.

A casa Meloni anche il cane è femmina: “Non c’è spazio per gli uomini”

Altro tema che le provoca “prurito” è quando la presidente del Consiglio viene descritta come una donna che strizza l’occhio al patriarcato:

“Ecco, questa è una stupidata, per essere gentili. La nostra storia, quella mia e delle mie figlie, racconta l’opposto. A casa nostra anche il cane è femmina, Nina, non c’è spazio per gli uomini. Le donne hanno una marcia in più, voi riuscite a fare solo una cosa per volta, al massimo due, noi no”.

Paratore ha affermato che le femministe che puntano il dito contro Giorgia Meloni “si sbagliano” perché lei “è la negazione del patriarcato. Ha sempre combattuto le quote rosa per questo”.

Spazio poi a un curioso aneddoto. La signora Paratore è sempre stata molto attiva nelle chat di famiglia anche in merito ai temi politici. Da qualche tempo, però, si pronuncia meno. Motivo? Perché la figlia Giorgia l’ha ripresa. “Sì, abbiamo diverse chat con Giorgia e Arianna – ha rivelato -, ma anche con le mie nipoti. Prima intervenivo molto, poi Giorgia mi ha strillato, altrimenti voi giornalisti scrivete che le sorti d’Italia si decidono a casa mia”.

La critica alle figlie: “Cosa sbagliano Giorgia e Arianna”

Un’altra polemica di questi mesi riguarda la possibile futura candidatura in Parlamento alle prossime elezioni di Arianna. Anche su questo punto, la madre ha un’idea molto chiara: “E allora? Sarebbe normale. Fa politica da 30 anni. Ha enormi capacità organizzative, sotto elezioni diventa una macchina. Se vivesse in America sarebbe ricca come organizzatrice di eventi”.

“Se la verità non te la dice tua madre, chi te la dice?”, va ripetendo Paratore. Una critica che non lesina alle figlie? “A Giorgia che sbaglia a sentirsi sempre il peso del mondo sulle spalle: dovrebbe prendere un po’ di tempo per sé. Ad Arianna di essere troppo critica con sé stessa”.