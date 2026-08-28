Giorgia Kus "principessa sorriso" morta in Spagna per una polmonite, 11enne era affetta da una malattia rara

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morta a 11 anni la “Principessa sorriso” Giorgia Kus. La piccola triestina era nata con una malattia rarissima mai diagnosticata ed era nota grazie alla pagina Facebook “La Forza di Giorgia Kus”, creata dalla mamma per raccontare sui social la storia, le terapie e il percorso di riabilitazione della figlia. La bambina ha perso la vita a causa di una polmonite, durante un viaggio in Spagna per andare a trovare il nonno.

La morte di Giorgia Kus

A comunicare la morte di Giorgia Kus sono stati i genitori con uno straziante post sulle sue pagine: “Scusate la brevità del post ma non so che scrivere ora. Giorgia non ce l’ha fatta“.

“Al momento non aggiungo parole amore mio, non ne ho. Il tuo papà è la tua mamma ti amano” ha scritto ancora la mamma Francesca con una gallery di foto pubblicate sul profilo Instagram.

La storia della “principessa sorriso”

Francesca Doretto, insieme al marito William Kus, aveva deciso di documentare il percorso di cure, con le difficoltà e i progressi della figlia dalla scoperta della rara malattia, dopo il ricovero in terapia intensiva pediatrica a Padova nel 2019, all’età di quattro anni, per gravi problemi respiratori e la perdita della capacità di camminare.

La famiglia si era trasferita nel trevigiano per iniziare un percorso di riabilitazione e fisioterapia a Conegliano, raccontando la battaglia contro la patologia mai diagnostica di cui soffriva la bambina, ma anche gli ostacoli al diritto allo studio della figlia, attraverso la pagina “La forza di Giorgia Kus”, che ha raccolto circa 360mila followers oltre a tanti contributi per sostenere le terapie.

La storia di Giorgia Kus è diventata molto nota sopratutto in Veneto, dove era conosciuta come la “Principessa sorriso“, dal titolo del libro scritto dalla madre per raccontare, come ha spiegato lei stessa, “in modo fiabesco quello che ha passato la mia bambina”.

La crisi in Spagna

Venerdì 21 agosto la bambina ha subito una grave crisi respiratoria mentre si trovava in viaggio con i genitori in Spagna, per fare visita al nonno.

Ricoverata all’ospedale di Elche per una polmonite, l’11enne è stata trasferita d’urgenza al Centro specialistico di Alicante, ma a causa delle gravi condizioni di salute il quadro clinico è crollato all’improvviso, fino al decesso nella giornata di giovedì 27 agosto.