Giorgia Meloni a Bari, fuoriprogramma al comizio: prima le urlano "sei bellissima" poi telefona alla figlia

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nel corso dell’intervento di Giorgia Meloni a Bari alla kermesse “Il governo più stabile, l’Italia più forte: 4 anni di impegno per la Nazione” non sono mancati i fuoriprogramma. In un paio di occasioni la presidente del Consiglio è stata costretta a interrompere il suo discorso: la prima volta a causa di alcune urla provenienti dalla platea, la seconda per una telefonata di sua figlia. Entrambi i momenti hanno strappato risate tra i presenti.

Bari, kermesse di Fratelli d’Italia: fuoriprogramma per Giorgia Meloni

La premier si è interrotta due volte nel giro di pochi minuti. Il primo intoppo si è verificato quando qualcuno dal pubblico ha lanciato un grido di apprezzamento: “Sei bella!”.

Meloni ha fermato il discorso, rispondendo con una battuta: “Sono bella? Grazie tesoro”. Subito dopo ha scandito “dopo”, mimando scherzosamente il gesto di chi vuole organizzare un incontro. Risate tra il pubblico.

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Pochi minuti dopo il momento ‘spasimante’, c’è stato quello del telefono. La presidente del Consiglio si è presa una pausa di qualche istante, parlando fitto fitto al telefono. “Scusate, era mia figlia. Ha chiamato tre volte”, ha raccontato Meloni.

Meloni: “Il governo più stabile non è per forza anche il più capace”

La kermesse è stata organizzata da Fratelli d’Italia per festeggiare la longevità del governo che è in carica da 1.413 giorni.

“Il governo più stabile non è per forza anche il più capace, il governo più stabile è semplicemente quello che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato e quel giudizio siete voi con questa presenza e questo entusiasmo”, ha dichiarato Meloni.

“Siete voi insieme ai milioni di italiani ancora al nostro fianco. Di questo dobbiamo andare fieri, non di governare da 1.413 giorni, ma di avere ancora un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Meloni si è anche pronunciata sui social, scrivendo: “La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare”. “I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare”, ha concluso la leader di Fratelli d’Italia.

Elly Schlein: “Quattro anni buttati”

A Bari, nel giorno della kermesse, è stata organizzata una contromanifestazione, che ha avuto lo scopo di criticare l’esecutivo.

“Quattro anni buttati”, ha tuonato la leader del Pd Elly Schlein.