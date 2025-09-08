Giorgia Meloni a New York per il compleanno della figlia con un volo di linea, la premier pronta a querelare

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giorgia Meloni è pronta a querelare. Lunedì 8 settembre Italia Viva ha depositato un’interrogazione parlamentare, a firma del senatore Enrico Borghi (vicepresidente del partito di Matteo Renzi) dopo che alcuni “organi di stampa” avevano ventilato la possibilità che la premier si fosse servita di un aereo di Stato per andare “a New York o in Puglia” invece di prendere parte a eventi importanti dalla camera ardente di Giorgio Armani al Forum di Cernobbio, passando per il GP di Formula 1 a Monza. Alcune ore dopo è arrivata la replica di Palazzo Chigi: la leader di Fratelli d’Italia è andata effettivamente nella città simbolo degli Usa lo scorso weekend, ma con un volo di linea insieme alla figlia Ginevra, in occasione del compleanno di quest’ultima.

L’attacco di Italia Viva

Enrico Borghi aveva insinuato che la premier avesse fatto perdere le proprie tracce con un aereo di Stato, quindi con i soldi dei contribuenti.

Questa l’interrogazione parlamentare del vicepresidente di Italia Viva:

“La presidente del Consiglio dei ministri intende chiarire le ragione per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 5 a domenica 7 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia? Organi di stampa riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica, salvo le congratulazione via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo, nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani. Non si può, infatti, non esprimere un certo stupore nell’osservare come la presidente del Consiglio dei Ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza”.

A rendere pubblico il malumore politico è stato un altro senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, che su X ha espresso stupore per il fatto che “né Meloni, né il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, né il titolare della Farnesina Antonio Tajani abbiano reso omaggio alla camera ardente di Giorgio Armani”.

A New York con Daniela Santanchè

A New York c’era sicuramente Daniela Santanchè, ministra del Turismo, accorsa per la finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vinta dallo spagnolo.

A testimoniare la presenza è stata lei stessa, attraverso i social:

Alcuni giornali, tra cui La Stampa, hanno ipotizzato – citando “alcune fonti” – che la ministra fosse salita su un volo di Stato diretto a New York con Giorgia Meloni, sua figlia Ginevra e la sorella Arianna.

La smentita di Palazzo Chigi sull’aereo di Stato

Montata la polemica, a smontarla è arrivata la nota ufficiale di Palazzo Chigi, in cui la premier annuncia querele:

“Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano ‘misteri’ sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre. Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all’andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito”.