Giorgia Meloni al concerto delle Blackpink a Milano, la premier con la figlia per vedere le star del K-pop

Migliaia di fan in delirio all’ippodromo di Milano per il concerto delle Blackpink, star internazionali e icone del K-pop. Tra loro anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presente assieme alla figlia Ginevra all’unica tappa italiana del tour mondiale del gruppo coreano. La premier ha seguito il concerto in un’area riservata della terrazza vip, vestita tra l’altro di rosa e nero, i colori distintivi del quartetto amato da milioni di giovanissimi.

Giorgia Meloni al concerto delle Blackpink

C’è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tra le 50 mila persone che questa sera, mercoledì 6 luglio, hanno riempito l’ippodromo La Maura di Milano per il concerto delle Blackpink.

La premier ha accompagnato la figlia Ginevra al primo live italiano del quartetto sudcoreano.

ANSA Le blackpink

Giorgia Meloni, riferisce il Corriere della Sera, ha assistito allo show in un’area riservata della terrazza vip, in compagnia, fra gli altri, dell’ambasciatore coreano in Italia.

Una curiosità: era vestita con pantaloni neri e camicia rosa, ovvero i colori distintivi del gruppo seguito da milioni di giovanissimi in tutto il mondo.

I vip al concerto di Milano

Meloni non è l’unica personalità presente all’unica tappa italiana del tour mondiale delle Blackpink.

Fra gli spettatori del concerto milanese infatti sono stati avvistati anche Michelle Hunziker con le figlie e Boosta, tastierista dei Subsonica.

Chi sono le star mondiali del K-pop

Oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube, 58 milioni di follower su Instagram, le Blackpink sono da diversi anni un fenomeno mondiale.

Il gruppo è nato nato in Corea del Sud nel 2016 ed è formato da quattro cantanti e ballerine: Lisa, Jennie, Rosè e Jisoo.

Sono tra le star più amate del K-pop, seguite da milioni di fan in tutto il mondo, soprattutto giovanissimi e adolescenti.