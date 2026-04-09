Giorgia Meloni alla Camera parla del padre morto dopo le accuse dell'opposizione per la foto col pentito Amico

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 9 aprile la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata la protagonista dell’informativa alla Camera sull’azione di Governo. Il suo discorso è durato poco meno di un’ora, al termine del quale la maggioranza è esplosa in un lungo applauso. Il punto più significativo, almeno a livello privato, è stato il riferimento al padre, Francesco, durante la difesa dalle accuse di una “presunta vicinanza con la criminalità organizzata” da parte dell’opposizione dopo il selfie con Gioacchino Amico, pentito del clan Senese. Il genitore della leader di Fratelli d’Italia è morto alcuni anni fa: con lui, la premier non aveva più rapporti da tempo.

La “palata di fango” dopo il selfie con Amico

Alla Camera, Giorgia Meloni si è soffermata sul selfie del 2019 con Gioacchino Amico, pubblicato da Report: “Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia, Colosimo, per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi. Tanto per rispondere ancora una volta con il sorriso e i fatti all’ultima palata di fango infilata nel ventilatore da un’opposizione“.

La premier l’ha definita “disperata”, perché “costruisce surreali teoremi su una mia presunta vicinanza con la criminalità organizzata, tirando in ballo un padre, morto per altro, che non vedo da quando avevo 11 anni”.

Poi, rivolgendosi all’opposizione, ha lanciato il guanto di sfida: “Mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare Antimafia di occuparsi dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nei partiti, compreso FdI. Mentre alcuni usano il tema per propaganda, a me interessa costruire gli anticorpi su un tema che ci riguarda tutti. E non accetto che i miei sacrifici possano essere usati per interessi di quelli che combatto dal 19 luglio 1992 (giorno dell’omicidio di Paolo Borsellino, ndr) senza se e senza ma e non accetto lezioni su questo tema”.

Chi era il padre di Giorgia Meloni

Negli anni ’80, Francesco Meloni si era trasferito alle Canarie, in Spagna, per gestire un ristorante e due aziende.

Il 25 settembre 1995 era stato arrestato a Minorca, sorpreso con 1500 chili di hashish su una barca a vela, mentre era in compagnia ai due figli nati da un’altra relazione e al genero

Quindi, la condanna a 9 anni di reclusione per narcotraffico (4 anni ai due figli e al genero).

La figlia, Giorgia, aveva appena compiuto 18 anni e non vedeva il padre da quando ne aveva 11, come da lei stessa ricordato alla Camera.

In realtà, i rapporti non erano mai stati saldi, visto che l’uomo aveva lasciato la madre Anna Paratore e la sorella Arianna quando l’attuale premier era ancora in fasce, ha ricostruito Repubblica.

A Belve, nel 2018, la presidente del Consiglio, dopo la morte del padre, aveva confessato che “mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene. Faccio fatica a dire che era una brava persona”, tanto che per la sua scomparsa specificò di non aver provato “né odio né dispiacere, non provai nulla, era come se fosse morto un personaggio della tv. Vuol dire che qualcosa di profondissimo si è scavato nell’inconscio di una bambina. E questa sì che è una cosa che mi fa arrabbiare”.

Inflessioni, applausi e standing ovation

Ma nel suo discorso, durato poco meno di 60 minuti, Giorgia Meloni ha scaldato i suoi come in occasione dell’espressione in romanesco è ancora lunga, rega’, pronunciata per provare a frenare l’applauso scrosciante della Camera dopo la frase “non scappo dalle mie responsabilità, sono abituata a mettere la faccia“.

Le critiche a Pd e M5S

Meloni ha anche puntato il dito contro Elly Schlein, segretaria del Pd: “Ripete in tv che da quando governa il centrodestra è aumentata la precarietà. Una menzogna verificabile” e “quando si mente è perchè si ha paura. Il lavoro stabile è aumentato, la sinistra lo rivendicava e la destra lo ha fatto. Non lo dico io, ma l’Istat”.

Parlando del tema della sicurezza, qualche mormorio dai banchi del Pd ha spinto la premier a interrompere il discorso per rivolgere agli avversari un “vi vedo nervosi“, scatenando la standing ovation della maggioranza poco dopo.

Riferendosi al Reddito di Cittadinanza o al Superbonus, la stoccata a Giuseppe Conte e al M5s: “Non ho annunciato misure roboanti tipo ‘daremo a tutti uno stipendio senza lavorare’ o ‘potrete ristrutturare la vostra villa a spese dello Stato’. Avrò probabilmente deluso chi immaginava di rivedere lo stesso schema che abbiamo visto tante, troppe volte, in passato. Cioè, quello di Governi che in vista delle elezioni davano vita a misure puramente demagogiche, e devastavano i conti pubblici nel tentativo disperato di raccogliere consenso facile”.

La replica di Schlein e Conte

Le repliche dei leader d’opposizione sono state immediate.

Elly Schlein ha definito quello della premier un “discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all’opposizione, vi accontenteremo. Se non è troppo impegnata con gli scandali dei suoi ministri, vi mando una cartolina dal Paese reale, quello in cui negli ultimi 4 anni gli stipendi reali si sono abbassati di 9 punti percentuali”.

Giuseppe Conte, dal canto suo, ha dichiarato che Giorgia Meloni “dice ‘ci metto la faccia’, meritevole, ma senza capacità l’Italia si trova in braghe di tela. I salari reali sono crollati, la pressione fiscale è la più alta degli ultimi 10 anni, un record, tre anni consecutivi di calo della produzione industriale, e siamo agli sgoccioli della legislatura… la faccia ce la mette ma la faccia tosta non le manca…”.