Giorgia Meloni assente al vertice in Montenegro attacca la sinistra "disperata", "Polemiche ridicole"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La mancata presenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro ha innescato i duri attacchi delle opposizioni, che hanno accusato l’Italia di isolamento diplomatico. La premier ha replicato definendo la sinistra “disperata” e bollando i rilievi come “polemiche ridicole”, spiegando che il forfait è dovuto esclusivamente a un ritardo accumulato durante una cerimonia istituzionale a Reggio Calabria.

Il forfait della premier al vertice in Montenegro

La mancata partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al vertice Europa-Balcani Occidentali in corso a Tivat, in Montenegro, ha sollevato un acceso scontro politico.

Palazzo Chigi ha ufficialmente motivato l’assenza con problemi di agenda legati al protrarsi degli impegni istituzionali della premier a Reggio Calabria, dove ha presenziato alle celebrazioni per l’anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

ANSA

Dopo la parata, Meloni si è trattenuta fuori programma in Prefettura per l’annullo filatelico di un francobollo commemorativo. Constatata l’impossibilità di raggiungere il summit in tempo, la leader del governo ha avvisato personalmente il presidente del Consiglio europeo António Costa e i vertici montenegrini, per poi fare rientro in volo a Roma.

La risposta di Giorgia Meloni alle critiche

Le minoranze parlamentari hanno duramente attaccato la premier, ironizzando sul fatto che l’esecutivo abbia preferito un francobollo a un tavolo strategico di politica estera e parlando di isolamento internazionale dell’Italia.

La replica di Giorgia Meloni è stata netta: “Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata, per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani ‘mi si nota di più se vengo o se non vengo’ li lascio volentieri ad altri”.

La presidente del Consiglio ha spiegato che i tempi della cerimonia si sono semplicemente allungati: “Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l’unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole”.

Il dossier ucraino

Al di là della questione logistica, il dibattito si concentra sulla posizione geopolitica dell’Italia rispetto ai partner continentali. L’assenza a Tivat ha coinciso temporalmente con la riunione a Londra del formato E3 tra Francia, Germania e Regno Unito insieme a Volodymyr Zelensky, un tavolo sui futuri equilibri del conflitto in Ucraina da cui Roma è rimasta fuori.

Sul dossier ucraino, il governo italiano mantiene una linea di appoggio ma con una visione più prudente, contraria all’invio di truppe e scettica su un ingresso immediato di Kiev nella Ue, ritenuto prematuro rispetto all’allargamento ai Balcani.

In parallelo, l’esecutivo sta lavorando per riallacciare i fili con gli Stati Uniti dopo le passate freddezze con l’amministrazione Trump: sono infatti ripresi i contatti diplomatici nella Capitale ed è in agenda una missione del ministro della Difesa Guido Crosetto a Washington.