Giorgia Meloni assente al vertice Ue-Balcani, ira di Renzi e Conte provoca: "Salvini guidava l'aereo"

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Giorgia Meloni non è riuscita a partecipare al vertice Ue-Balcani a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. L’opposizione è insorta contro la premier, in particolare il leader di Italia Viva Matteo Renzi e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Giorgia Meloni assente al vertice Ue-Balcani

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha potuto partecipare al Vertice Ue-Balcani Occidentali, in corso a Tivat in Montenegro.

La premier ha preso parte alla cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria e ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatović e il presidente del Consiglio europeo Costa della sua assenza.

ANSA

Meloni, a quanto si apprende, avrebbe espresso il proprio rammarico per l’impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15.30.

Il capo del Governo, dopo la conclusione della Festa dell’Arma dei Carabinieri, è andata nella Prefettura di Reggio Calabria per l’annullo filatelico di un francobollo celebrativo dell’anniversario.

La visita non era nel programma originario di Palazzo Chigi.

Pochi minuti dopo l’annuncio che, “a causa del protrarsi della cerimonia“, non avrebbe fatto in tempo a partecipare al vertice Ue-Balcani in Montenegro, la premier è decollata da Reggio Calabria alla volta di Roma, dove è atterrata attorno alle 15.

Le critiche di Renzi e Bonelli

Su X il leader di Iv, Matteo Renzi ha commentato: “Tutti i leader europei sono nei Balcani a discutere del futuro dell’Europa e della pace in Ucraina. Unica assente: l’Italia. Giorgia non è andata, dice che ha fatto tardi con l’aereo a Reggio Calabria”.

Critico con la premier è anche Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Mamma ho perso l’aereo o meglio Europa ho perso l’aereo. Non è solo il noto film di Natale – si legge in una nota di Bonelli – ma ormai sembra diventata l’agenda della politica estera della presidente Meloni. Mentre a Tivat, in Montenegro, i leader europei discutono di allargamento dell’Unione ai Balcani occidentali, stabilità del continente, ruolo dell’Europa nella guerra in Ucraina, la presidente del Consiglio italiana, stando alle cronache, si dilunga alla presentazione di un francobollo e salta il vertice”.

“Un’immagine plastica dell’irrilevanza in cui questo governo sta trascinando l’Italia. Non è una gaffe di protocollo – ha concluso il deputato di AVS – è un fatto politico. Meloni parla ogni giorno di patriottismo, ma nei tavoli in cui si decidono gli equilibri europei e il ruolo dell’Italia il governo non c’è. Questa è la destra sovranista: tanta propaganda, poca presenza dove si contano davvero gli interessi nazionali”.

L’ironia di Giuseppe Conte

Sull’assenza di Giorgia Meloni al vertice Ue-Balcani occidentali, è intervenuto anche il leader del M5S Giuseppe Conte.

“Io non finisco di sorprendermi. Meloni ha cercato di accettare tutte le richieste di Trump – ha detto a margine di un evento elettorale a Molfetta – ed è stata mollata da Trump. Poi si è associata alla scommessa militare sulla vittoria militare dell’Europa e della Nato sulla Russia e ieri hanno fatto il vertice Germania, Regno Unito e Francia e non l’hanno invitata”.

“Adesso l’ultima è che non è riuscita a prendere l’aereo e a raggiungere un vertice Ue-Balcani importantissimo. Mi chiedo – ha commentato ironico – ma l’aereo lo guidava Salvini? Ma è possibile che l’Italia sia caduta così in basso. Abbiamo ancora un presidente che parla di ritrovo della centralità, di riconquista dell’autorevolezza e della credibilità. Ma quale credibilità? Manco forse i suoi familiari ci credono più”.