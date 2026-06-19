Giorgia Meloni attacca Donald Trump dopo la frase sulla foto, "io e l'Italia non imploriamo mai"
La premier italiana replica alle parole del presidente americano: "Sono allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente"
Giorgia Meloni, dopo il G7 di Evian, replica duramente sui social alle dichiarazioni rilasciate da Donald Trump al giornalista Daniele Compatangelo di La7 in merito a una presunta foto, definendole totalmente inventate e dicendosi allibita. “Certe cose meritano una risposta immediata – ha detto Meloni -. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so francamente perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati e non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare, io e l’Italia non imploriamo mai”.