Giorgia Meloni attacca i deputati di Vannacci, parole di fuoco alla Camera: "Non siete vera destra"

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato i deputati eletti con il centrodestra che sono passati nelle ultime settimane con il nuovo gruppo di Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, e che hanno votato contro la fiducia all’esecutivo. La premier li ha accusati di “non essere la vera destra” per aver votato insieme a Pd e Movimento 5 Stelle.

Meloni attacca i deputati di Vannacci

Giorgia Meloni ha attaccato i deputati di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, accusandoli di non essere davvero di destra. La premier ha rinfacciato loro di aver votato contro la fiducia al governo da lei guidato.

“Quello che stiamo facendo noi a tutela dell’interesse nazionale è quello che c’era scritto nel nostro programma. Un programma per realizzare il quale voi e altri siete stati eletti nelle file del centrodestra” ha detto Meloni in Parlamento.

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“Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia al governo significa votare per mandare a casa quel governo” ha poi continuato la presidente del Consiglio. “Non mi si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra” ha poi concluso.

Chi sono i deputati di Futuro Nazionale

Sono al momento otto i deputati che hanno abbandonato il centrodestra per entrare nel sottogruppo del gruppo misto che fa riferimento al nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale.

I primi a entrare sono stati Emanuele Pozzolo, Edoardo Ziello, Rossano Sasso e Laura Ravetto, che hanno quasi subito aderito al progetto dell’ex vicesegretario della Lega.

La scorsa settimana, invece, si sono uniti alla compagine Attilio Pierro, Domenico Furgiuele, Gianangelo Bof e Davide Bergamini. La decisione di quest’ultimo ha fatto particolarmente discutere.

Bergamini aveva lasciato la Lega a fine 2025 per entrare in Forza Italia, accusando il segretario Salvini di essersi appiattito troppo proprio sulle posizioni di Vannacci.

In Parlamento stanno aumentando i “cambi di casacca”

I movimenti dal centrodestra verso Futuro Nazionale hanno fatto aumentare il numero di “cambi di casacca“, cioè di passaggi da un gruppo parlamentare a un altro dei deputati e dei senatori eletti, di questa legislatura.

Il sito Pagella Politica ha rielaborato i dati di Openparlamento, scoprendo che, aggiungendo i nuovi passaggi al partito di Vannacci, i parlamentari che hanno cambiato gruppo in questo parlamento sono 61, per un totale di 78 cambi (un parlamentare può cambiare gruppo più volte).

Si tratta quindi di circa il 12% dei parlamentari che hanno “cambiato casacca”. Molti meno di quelli delle scorse legislature, che registravano attorno al 30% di parlamentari che cambiavano gruppo durante la legislatura. Questo succedeva anche perché, spesso, si erano creati gruppi attraverso scissioni, come quella di Italia Viva dal Pd.