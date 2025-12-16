Giorgia Meloni attaccata da Marco Travaglio dopo Atreju, "continua a spacciarsi per Calimero, piccolo e nero"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Marco Travaglio ha attaccato Giorgia Meloni per il suo comizio conclusivo ad Atreju, accusandola di vittimismo e di fingersi “sola contro tutti”. Il giornalista ha poi notato un certo nervosismo sia all’interno dell’establishment dei partiti di centrodestra a causa del referendum, sia all’interno della base di Fratelli d’Italia su alcune tematiche.

Travaglio attacca Meloni: “Calimero piccolo e nero”

Il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha criticato il discorso conclusivo di Giorgia Meloni ad Atreju durante il programma Otto e Mezzo di La7 andato in onda nella serata del 15 ottobre.

Travaglio, pur premettendo di capire che l’occasione non era quella adatta all’autocritica, trattandosi del comizio conclusivo di una festa di partito, ha accusato Meloni di vittimismo.

ANSA Marco Travaglio

Il giornalista ha sottolineato che la presidente del Consiglio continua a dipingersi come “sola contro tutti“, quando in realtà ha ormai accumulato molto potere:

C’è il travestimento della Meloni che continua a spacciarsi per Calimero, piccolo e nero, mentre è diventata grande come diceva il titolo della festa di Atreju. Ha potere, ha un grande potere, ha tutti o quasi i poteri ai suoi piedi, è establishment puro e dato che le sta stretto quell’abito si finge sola contro tutti mentre, insomma, non mi pare questo il caso. Forse ti può interessare Crosetto contro Travaglio ad Atreju su Ucraina e Nato, poi l'attacco durissimo a Francesca Albanese Scontro ad Atreju tra Crosetto e Travaglio su Ucraina, Nato e aiuti a Kiev. Critiche anche sulle accuse a Francesca Albanese

Il nervosismo di Fratelli d’Italia e della base

Travaglio ha poi raccontato di aver notato, durante la sua partecipazione ad Atreju per intervistare il ministro della Difesa Crosetto, un certo nervosismo all’interno di Fratelli d’Italia.

Il giornalista ha ricondotto questa sensazione al referendum per la riforma della Giustizia, che il centrodestra starebbe cercando di anticipare per ridurre i tempi della campagna elettorale.

Travaglio ha anche notato un atteggiamento non entusiasta della base del partito su determinati temi:

Per me l’esperienza più interessante è stata l’intervista a Crosetto, non tanto per le risposte che me l’aspettavo, ma per la reazione della base. Molti ragazzi e anche gente di età più grande soffrono l’appiattimento alla Nato, agli Stati Uniti e a Netanyahu.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Gli ultimi sondaggi commissionati proprio da La7 a SWG riportano una leggera crescita della coalizione di centrodestra nei confronti di quella di centrosinistra.

Il blocco formato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati raggiungerebbe il 48,6%, mentre il centrosinistra, incluso il Movimento 5 Stelle, arriverebbe al 43,3%.

Risultati simili a quelli del 2022 per distacco tra le due maggiori forze politiche del Paese, che però non rassicurano il centrodestra.

Per il modo in cui funziona la legge elettorale attuale, se il centrosinistra si presentasse compatto, potrebbe vincere molti dei collegi uninominali del Sud, mettendo a rischio la governabilità.