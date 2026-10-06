Giorgia Meloni "batte" anche Garlasco e Alberto Stasi, è stata la più citata in radio e tv la settimana scorsa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giorgia Meloni “batte” Garlasco e Alberto Stasi: a lei va lo scettro di persona più citata nelle trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia. Nell’ultima settimana il nome della premier è stato citato quasi 1.500 volte. In classifica anche il presidente Usa Donald Trump e i principali argomenti della cronaca nera.

Giorgia Meloni la più citata

Giorgia Meloni è dunque il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni dalle radio e tv italiane, nel periodo compreso fra lunedì 28 settembre e domenica 4 ottobre, con ben 1.497 citazioni.

Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Il punto viene fatto dall’agenzia Italpress.

ANSA

Il caso Garlasco

Subito dopo Giorgia Meloni, troviamo il giallo di Garlasco grazie alla chiusura delle indagini preliminari su Andrea Sempio e all’emergere di importanti dubbi sull’operato dei Ris nelle investigazioni del 2007. Alberto Stasi, l’unico condannato per l’omicidio, ha ottenuto 1.412 menzioni. Il nome di Chiara Poggi è stato fatto 1.380 volte, mentre quello di Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia potrebbe chiedere il rinvio a giudizio, è stato citato 1.340 volte.

Regeni, Trump, Schlein

In quinta posizione c’è il nome di Giulio Regeni, il ricercatore rapito e ucciso in Egitto. Tre dei quattro agenti segreti egiziani sono stati condannati in primo grado a 10 anni di carcere per il sequestro di Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Un quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Nessuno è stato condannato per omicidio. Regeni ha ricevuto 1.018 menzioni.

In sesta posizione c’è il presidente Usa Donald Trump con 764 citazioni, per via delle sue durissime dichiarazioni contro l’Iran.

Al settimo posto c’è la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein (529 menzioni), per via dell’intervento alla Direzione nazionale del PD che ha riacceso lo scontro per la leadership del Campo largo.

Mancini, caso ricina e David Rossi

In ottava posizione c’è Roberto Mancini (463 menzioni), alla guida della Nazionale azzurra che la scorsa settimana affrontato la Turchia e la Francia nell’ambito della Nations League.

Al nono posto c’è il caso ricina di Pietracatella, con il nome di Gianni Di Vita che ha ricevuto 396 citazioni. Il marito di Antonella Di Ielsi, morta per avvelenamento da ricina nel dicembre scorso insieme alla figlia Sara è stato riconvocato in Questura nei giorni scorsi.

Alla decima posizione c’è David Rossi (259 menzioni), per via delle recenti perizie tecniche e simulazioni che escludono il suicidio per la morte dell’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, deceduto a marzo 2013.