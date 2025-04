Giorgia Meloni chiama la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da 5 mesi: trattativa delicata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La premier Giorgia Meloni ha telefonato personalmente ad Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che si trova in carcere a Caracas dal 15 novembre 2024. La presidente del Consiglio è entrata in contatto con la donna grazie al senatore veneziano di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon che sta seguendo il caso venezuelano da vicino, supportando la famiglia. Durante il colloquio, Meloni ha assicurato a Colusso che il governo si sta muovendo per riportare a casa suo figlio.

Giorgia Meloni chiama la madre di Alberto Trentini

A confermare che Meloni ha chiamato la mamma di Trentini sono fonti di Palazzo Chigi che hanno riferito che “il governo è al lavoro per riportarlo a casa”.

Circa il contenuto del colloquio tra le due donne, non è trapelata al momento alcuna indiscrezione. Si presume che Giorgia Meloni abbia ribadito quanto avevano già dichiarato il vicepremier, Antonio Tajani, e il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano.

In particolare, la premier avrebbe voluto rassicurare la signora Colusso, dicendole che il governo non si è scordato di suo figlio e che sta facendo di tutto per riportarlo in Italia.

La trattativa delicata

La trattativa per il rilascio di Trentini è lunga e delicata. Il 45enne è stato arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, mentre stava portando aiuti ai disabili del luogo in una iniziativa di cooperazione internazionale promossa dalla ong Humanity & Inclusion.

Quando sono scattate le manette stava andando per lavoro dalla capitale Caracas a Guasdualito, nel nordovest del Paese. Da allora sono solo giunte notizie frammentarie sul 45enne.

Cosa si sa dell’arresto

Secondo fonti di Repubblica presso i servizi segreti, le accuse nei confronti di Trentini sono strumentali: non risulta infatti che l’uomo fosse in contatto con gruppi di oppositori politici di Maduro o con l’intelligence.

L’unico legame constatato con il Venezuela era una ragazza con cui aveva una relazione.

Una delle ipotesi, non confermate, che ha avanzato qualche analista è che Trentini potrebbe continuare a essere detenuto in modo infondato affinché il Venezuela possa esercitare qualche tipo di pressione per ottenere qualcosa dall’Italia.