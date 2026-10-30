Giorgia Meloni chiude all'alleanza con Vannacci, "non ero ricattabile prima e non intendo esserlo domani"

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che non si alleerà con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci alle elezioni politiche del 2027, dicendo di non voler “essere ricattabile”. Diversi sondaggi danno il partito dell’ex generale dell’esercito come fondamentale per la vittoria o la sconfitta del centrodestra con la legge elettorale da poco approvata. Intanto il centrosinistra ha trovato un accordo per fare le primarie.

Meloni rifiuta l’alleanza con Vannacci

Da alcune anticipazioni del nuovo libro di Bruno Vespa sono state estratte delle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni su un’eventuale alleanza con Vannacci alle prossime elezioni:

Voglio chiedere agli italiani di continuare a governare senza ricatti. Non ero ricattabile prima, non mi sono fatta ricattare in questi anni di governo, non intendo esserlo domani.

ANSA

“Io voglio tornare al governo e lo voglio fare con il centrodestra che conosciamo, arricchito da nuovi movimenti civici che si stanno formando e possono rafforzare la nostra offerta politica” ha proseguito la premier.

I sondaggi dicono ancora che Vannacci è fondamentale per il centrodestra

Nonostante i consensi di Futuro Nazionale siano in calo, il partito di Roberto Vannacci è fondamentale per il centrodestra per vincere le prossime elezioni, secondo i sondaggi.

Centrodestra e centrosinistra sono dati sostanzialmente pari, con pochi decimi di punto a separarli, ben al di sotto del margine d’errore dei sondaggi. Con Vannacci, però, il centrodestra avrebbe un vantaggio di sei punti percentuali, molto netto.

Nonostante questo, Meloni sembra convinta di non aprire a un’entrata di futuro nazionale nel centrodestra, che rimarrebbe quindi costruito intorno a tre partiti principali: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Il centrosinistra ha trovato un accordo per le primarie

Dopo una riunione durata tre ore i leader del centrosinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno trovato un accordo per le primarie.

A novembre i partiti che fanno parte del cosiddetto campo largo presenteranno un programma unitario, mentre a febbraio verrà eletto il candidato premier.

“L’obbiettivo è di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista” spiega un comunicato del centrosinistra.