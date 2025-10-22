Giorgia Meloni come Gollum per Faraone di Italia Viva, premier replica: "Non ha letto Il Signore degli Anelli"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Battute e risposte stizzite durante la replica in aula alla Camera nell’ambito del dibattito sulle dichiarazioni in vista del Consiglio europeo. Il botta e risposta, in particolare, è andato in scena tra il Deputato di Italia Viva Davide Faraone e la premier Giorgia Meloni. Il primo, durante il suo intervento, ha paragonato la presidente del Consiglio a Gollum, personaggio del Signore degli Anelli; la seconda ha replicato: “Con il suo consueto garbo, temo che lei non abbia letto il Signore degli Anelli”.

Cosa ha detto Faraone di Italia Viva

Ma come si è arrivati, alla Camera, a discutere del romanzo fantasy di Tolkien? A tirarlo in ballo è stato, appunto, Davide Faraone.

Ed è accaduto durante la discussione generale alla Camera dei deputati, in risposta alle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 23 ottobre.

Davide Faraone, deputato di Italia Viva

Nel suo intervento Faraone ha messo nel mirino quelli che secondo lui sono dei cambiamenti di opinione della premier: “Non riesco a comprendere se lei crede a quello che dice oppure se è in preda a una sorta di doppia personalità rispetto a quello che effettivamente ha espresso in passato”, ha detto.

Giorgia Meloni paragonata a Gollum

Poi Faraone ha aggiunto: “Lei ha sempre cambiato idea sempre senza battere ciglio, cioè come se invece le sue idee fossero state coerenti e lineari”.

Poi l’affondo, rivolto sempre alla premier: “Forse per questo lei è appassionata del Signore degli Anelli, perché si riconosce nel personaggio Gollum, che è quello che più le si addice visto che la personalità è doppia con Smeagol. E in questa doppia personalità lei dimentica costantemente quello che ha detto rispetto poi a quello che ha fatto”.

Tirando in ballo Gollum, dunque, Faraone, ha voluto accusare Giorgia Meloni di cambiare spesso idea come se nulla fosse, di avere una sorta di doppia personalità per cui dice una cosa per poi farne un’altra.

La replica di Giorgia Meloni

la risposta della premier non si è fatta attendere. “Onorevole Faraone, con il consueto garbo lei mi ha paragonato a Gollum. Temo che lei non abbia letto il Signore degli anelli“, ha detto la Meloni, che non ha mai nascosto la sua passione per Tolkien.

Poi ha spiegato: “Gollum è la metafora di chi non riesce a fare a meno del potere. Stia tranquillo che per mantenere il potere io non sarò mai disposta a fare quello che ho visto fare ai miei predecessori“, ha detto la premier.

In una vecchia foto sul suo profilo Instagram, tra l’altro, la Meloni sorride con in mano con uno dei suoi libri preferiti, La Compagnia dell’Anello, primo volume proprio della trilogia del Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien.

Chi è Gollum ne il signore degli Anelli?

Ma chi è dunque Gollum, il personaggio tirato in ballo da Faraone e su cui la Meloni ha risposto? Personaggio fantasy creato da Tolkien, Gollum è una creatura gracile, piccola (circa come un Hobbit) e pallida, con pelle bianca a causa della prolungata permanenza nel sottosuolo ed è descritto come magro, con lunghi arti e grandi piedi palmati.

Gollum è poi un personaggio con una personalità sdoppiata, diviso tra il buono Smeagol, e il malvagio Gollum, incapace di trovare pace a causa della sua ossessione per l’Anello.

Nelle opere di Tolkien Gollum è forse il più ambiguo e complesso tra i personaggi della saga, in quanto è sempre in bilico, pronto a favorire l’uno o l’altro a seconda della sua necessità e convenienza.