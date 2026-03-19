Giorgia Meloni contro Barbero a Pulp Podcast sul Referendum sulla Giustizia, "Io esco pazza"
Meloni ha risposto alle critiche di Alessandro Barbero sulla riforma del Csm sulla quale si voterà al referendum del 22 e 23 marzo
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Alessandro Barbero su uno specifico aspetto della riforma del Csm su cui si terrà il referendum costituzionale. Barbero ha criticato che una parte importante della riforma, la lista dei membri laici, venga lasciata a una legge ordinaria.
Meloni al Pulp Podcast di Fedez
Giorgia Meloni ha partecipato al Pulp Podcast, condotto dal rapper Fedez e da Davide Marra, parlando di diversi temi, tra cui anche l’imminente referendum sulla riforma costituzionale approvata dalla maggioranza, che modifica il funzionamento del Csm.
Durante la puntata del podcast, i conduttori hanno mostrato a Meloni una clip di una delle voci più critiche del referendum, il divulgatore e professore universitario in pensione Alessandro Barbero.
Nel video, Barbero critica l’impostazione della riforma, che lascia a una legge ordinaria una parte importante del processo di scelta dei membri dei nuovi Csm.
La critica di Barbero alla riforma
La riforma del Csm prevede infatti che i membri “laici” dei nuovi organismi di governo della magistratura siano sorteggiati da una lista di cui però non si specifica nulla nella riforma.
La legge costituzionale, dice Barbero, lascia quindi a una legge ordinaria il compito di stabilire questo processo: “I rappresentanti della politica saranno sorteggiati da una lista stabilita dalla politica, che non si dice nemmeno quanto dovrebbe essere lunga. Il parlamento potrebbe benissimo fare una lista di 11 nomi e sorteggiarne 10” spiega il divulgatore.
Barbero sottolinea inoltre che “nell’Italia di oggi il Parlamento fa da tempo quello che il Governo gli dice di fare” in riferimento all’utilizzo, sempre più frequente, della fiducia da parte degli esecutivi per far passare leggi che potrebbero essere controverse per la maggioranza in Parlamento.
La risposta di Meloni
Alle critiche di Barbero, Meloni ha risposto soprattutto con rassicurazioni sul fatto che la lista “sarà molto lunga” e che “verrà mantenuto il requisito dei tre quinti” del Parlamento per approvarla, come nell’assetto attuale.
Riprendendo in particolare la teoria di una lista molto breve, Meloni afferma: “Esco pazza, perché stiamo parlando della Costituzione, della Legge e del Parlamento della Repubblica italiana. Se provassi a fare una legge del genere il Presidente della Repubblica non la controfirmerebbe”.