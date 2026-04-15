Giorgia Meloni contro Donald Trump, Fini spiega perché ha difeso Papa Leone dal presidente: "Pieno delirio"

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Giorgia Meloni “ha fatto benissimo” a rispondere a Donald Trump dopo le sue frasi su Papa Leone e sulla guerra in Iran. Così l’ex leader di AN Gianfranco Fini commenta lo scontro a distanza tra la presidente del Consiglio e il presidente degli Stati Uniti e spiega perché Meloni ha difeso il Pontefice, venendo a sua volta duramente attaccata da Trump. Il presidente Usa “straparla”, dice Fini, “è in pieno delirio d’onnipotenza e attacca chiunque non lo assecondi”.

Giorgia Meloni contro Donald Trump, il commento di Fini

Secondo Gianfranco Fini la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ha fatto benissimo” a rispondere al presidente Usa Donald Trump dopo i suoi attacchi al Papa.

Dopo l’intervento della premier in difesa di Papa Leone, Trump ha attaccato anche lei con una serie di dure dichiarazioni.

ANSA

Frasi che non sorprendono l’ex presidente della Camera: “Ormai non ci si può più stupire di quanto dice il presidente americano. E la mia è una formula molto garbata, per non dire esplicitamente che Trump straparla“, dice Fini al Fatto Quotidiano.

Perché Meloni ha difeso Papa Leone

Fini spiega poi il riposizionamento di Meloni, dopo che in tanti nei mesi scorsi avevano pensato che potesse far da ponte tra Ue e gli Usa di Trump.

La politica estera “non si fa con gli slogan”, dice l’ex leader di AN, e “non può prescindere dal realismo“.

Meloni “ha preso atto di una realtà ormai evidente a tutti, ovvero che Trump è in pieno delirio d’onnipotenza e attacca chiunque non lo assecondi, compresi gli alleati”.

La premier, aggiunge, ha capito che “non può che stare con l’Europa“.

E ora, afferma Fini, “bisogna far sì che l’Europa sia autonoma sul piano strategico rispetto agli Stati Uniti”.

Trump e la guerra in Iran

Sulla guerra in Iran lanciata da Usa e Israele, Fini dice che “aveva un senso” “tagliare la testa del serpente, ossia decapitare i vertici del potere iraniano”.

Il presidente Usa però “si è imbarcato in un attacco senza avere una strategia e una via di uscita. E questo è indubbiamente grave”.