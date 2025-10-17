Giorgia Meloni "cortigiana", la reazione di Lilli Gruber dopo la frase di Landini: "Inaccettabile"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 14 ottobre Maurizio Landini ha definito “cortigiana” Giorgia Meloni, parlando dei suoi rapporti con Donald Trump, durante la trasmissione DiMartedì. Il conduttore Giovanni Floris, contestando il termine sessista, ha di fatto spinto il segretario della Cgil a spiegare meglio il suo pensiero. Due giorni dopo è arrivata, sui social, la reazione della premier, che ha fatto esplodere il dibattito anche in tv. Tra chi ha commentato c’è Lilli Gruber che giovedì 16 ottobre, durante Otto e Mezzo su La7, ha definito la frase di Landini “una sciocchezza, una cosa inaccettabile”.

La frase di Landini

Landini, a DiMartedì, è stato intervistato da Giovanni Floris sulla Manovra 2026 del Governo Meloni.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni della premier durante un comizio a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra per la regione Toscana, il sindacalista si è sentito toccato.

Nel video, infatti, si sente la leader di FdI attaccare Landini sulla scelta di fermare l’Italia per uno sciopero che, a suo dire, non sarebbe servito a portare la pace a Gaza, creando solo problemi agli stessi lavoratori.

Il segretario della Cgil, quindi, ha replicato che i lavoratori, in Italia, sono scesi in piazza per difendere l’onore del Paese, in nome della fratellanza.

Poi, l’attacco: “Cosa che non ha fatto la Meloni” che si è limitata a “fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito”.

A quel punto Giovanni Floris è intervenuto immediatamente, sottolineando la connotazione sessista della parola, spingendo così Landini a chiarire che lui intendesse paragonarla a una sorta di portaborse: “Certo, stare alla corte di Trump”.

La risposta di Meloni

Due giorni dopo, Meloni ha pubblicato sui social la definizione del dizionario del termine “cortigiana”, facendo esplodere la polemica.

Il commento di Lilli Gruber

Così, giovedì 16 ottobre è stata Lilli Gruber a soffermarsi sulla vicenda, spiegando che, nel suo post, la premier ha aggiunto: “La sinistra, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”.

La giornalista ha riconosciuto che “è vero che i pregiudizi contro le donne sono durissimi a morire”, ma anche che Maurizio Landini ha chiarito che il suo non voleva essere nessun insulto sessista, ma che era un giudizio politico sul “mancato ruolo del nostro Governo e della presidente del Consiglio nei rapporti con gli Stati Uniti e con Trump”.

Poi, Gruber ha riconosciuto che “Landini ha detto una sciocchezza e una cosa inaccettabile“.

Dello stesso parere Massimo Gramellini, ospite a Otto e Mezzo: “Ha detto sicuramente una cosa sbagliata”.

Il pensiero di Andrea Scanzi

Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano ospite anche lui di Lilli Gruber, ha dichiarato che la reazione di Giorgia Meloni è arrivata “48 ore dopo” perché “si sta parlando di Manovra, si sta parlando di cose che non funzionano particolarmente, e magari vuole spostare l’attenzione perché aveva promesso mari e monti ma mari e monti non ci sono in questa manovra. Sa che il suo elettorato detesta quattro categorie: i giornalisti, i sindacalisti e poi la magistratura e le zecche rosse“.

L’analisi di Giovanni Floris

Giovanni Floris, a Piazzapulita, è tornato sul tema spiegando Landini “ha utilizzato un vocabolo che ha un significato più ampio di quello che pensava lui. Lo abbiamo notato, lui s’è reso conto che poteva essere frainteso e ha dato il senso che voleva dare lui”.

Poi ha aggiunto che quella del segretario della Cgil “è una frase infelice, me ne sono accorto subito”, che “si è corretto” e che se “avesse sostenuto di pensare che fosse prostituzione politica sarebbe stato molto grave. Credo che non lo avesse in testa il significato più profondo. Credo che non sia il primo significato che esca, il primo è membro della corte”.