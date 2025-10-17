Giorgia Meloni "cortigiana", Laura Boldrini difende Landini e attacca la premier: "Basta vittimismo"
Laura Boldrini difende strenuamente Maurizio Landini e spiega quel "cortigiana" che ha indignato Giorgia Meloni
Dopo le polemiche per il “cortigiana” utilizzato da Maurizio Landini per criticare il comportamento di Giorgia Meloni nei confronti di Donald Trump, è arrivato il commento di Laura Boldrini che ha difeso il segretario generale della CGIL. Per la deputata PD non c’è nessuna matrice sessista del sostantivo piuttosto una strumentalizzazione delle parole del sindacalista per nascondere la debolezza del governo sul fronte della politica estera.
- Cosa aveva detto Maurizio Landini su Giorgia Meloni
- Cosa ha detto Laura Boldrini su Giorgia Meloni
- La difesa di Lilli Gruber
Cosa aveva detto Maurizio Landini su Giorgia Meloni
Maurizio Landini nel corso della puntata di diMartedì del 14 ottobre ha definito “cortigiana” Giorgia Meloni, inteso come alla corte di Donald Trump.
Un’espressione che ha subito suscitato la reazione di Giovanni Floris che ha invitato il segretario della CGIL a chiarire il contesto del sostantivo utilizzato.
Maurizio Landini durante la Marcia per la Pace
Non si tratta della sua accezione di donna di facili costumi.
È un riferimento alla sua subalternità alla linea di Donald Trump senza “muovere un dito”.
Laura Boldrini ha rimarcato le intenzioni critiche di Maurizio Landini e negando strenuamente la matrice sessista delle sue affermazioni.
Cosa ha detto Laura Boldrini su Giorgia Meloni
A La Repubblica ha definito le polemiche per il sostantivo “cortigiana” un grosso equivoco.
Per la deputata PD, ascoltando interamente il commento di Maurizio Landini, si comprende che volesse dire che la premier fa parte della corte di Donald Trump.
Non ritiene vi sia stata volontà di offendere Giorgia Meloni anche se ha utilizzato una parola sbagliata.
Poi l’attacco alla maggioranza “non bisogna fare vittimismo…direi alla maggioranza di non strumentalizzare le parole di Landini”.
Laura Boldrini ha anche spiegato che le polemiche vengono utilizzate dal Governo per nascondere le gli errori commessi in politica estera come il piano Trump per Gaza.
La difesa di Lilli Gruber
Al contrario della deputata del PD, Lilli Gruber ha difeso Giorgia Meloni dalle parole di Maurizio Landini.
Durante la puntata di Otto e mezzo del 16 ottobre la conduttrice ha definito la “cortigiana” del sindacalista come “una sciocchezza, una cosa inaccettabile”.
La giornalista ha però riconosciuto le reali intenzioni del segretario generale della CGIL.
Si trattava di un giudizio politico e non di un insulto sessista.