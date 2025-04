Giorgia Meloni da Donald Trump negli Usa, la previsione di Cacciari: "Non penso sia così sprovveduta"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Qualcosina otterrà”. Questa la previsione di Massimo Cacciari sul viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Usa da Donald Trump. Il filosofo e politico si dice poi d’accordo con Trump su un aspetto: l’Europa è “un fallimento” e non conta niente, a causa di leader incapaci come la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Meloni da Trump, la previsione di Cacciari

In una intervista a La Stampa Massimo Cacciari parla dell’attuale scenario internazionale, dei rapporti tra Usa e Ue e della posizione dell’Europa.

E di come si sta muovendo la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questo frangente, a partire dal viaggio negli Stati per un incontro con il presidente Donald Trump.

Fonte foto: ANSA Massimo Cacciari

Secondo il filosofo, dalla visita alla Casa Bianca la premier “qualcosina otterrà“, magari “la promessa che se l’Europa è disponibile ad andargli incontro, Trump può rivedere qualcosa”.

“Non penso Meloni sia così sprovveduta – dice – da essere partita senza qualche garanzia”.

Cacciari: “Meloni equilibrista” tra Ue e Trump

Meloni in questi mesi si è mossa facendo esercizi di equilibrismo tra l’Europa e l’amministrazione americana di Donald Trump.

Secondo Cacciari non può fare altrimenti, perché Trump è il leader dell’estrema destra mondiale, il “rappresentante più forte del suo schieramento politico”, e lei “ha fatto con garbo il tifo per lui“.

“È chiaro che non può parlargli come farebbe un socialdemocratico o un cristiano popolare”.

“L’Europa è un fallimento”

Al di là della sua retorica populista, secondo Cacciari Trump ha ragione su un aspetto: l’Europa “non conta più niente“.

E sarà così “finché le leadership europee saranno alla von der Leyen“.

L’Europa “è un fallimento”, dice Cacciari. Perché l’Unione è nata su dei principi, che però non sta rispettando appieno.

“La sussidiarietà? L’Europa non sa decidere insieme sul fisco ma lo fa sulle mozzarelle. La solidarietà? Guardi cosa abbiamo fatto con la Grecia”.