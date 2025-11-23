Giorgia Meloni dal G20, sull’Ucraina sì alla proposta di Trump e l’appello a Putin: “Basta bombardamenti”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È stata una lunga conferenza stampa quella tenuta da Giorgia Meloni al termine del vertice G20 a Johannesburg. La premier si è soffermata al lungo sul tema della guerra in Ucraina, affermando di essere favorevole piano di pace proposto da Donald Trump – che pur necessita di esser discusso – e assumendo toni severi nei confronti della Russia di Putin.

Com’è andato il G20 di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni si dichiara soddisfatta dei risultati raggiunti al vertice G20 di Johannesburg, in Sud Africa.

Gli incontri con i rappresentanti dei Paesi membri sono stati numerosi: “Ho incontrato i primi ministri etiope, cinese e di Singapore”.

ANSA Giorgia Meloni e il presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa

“Ho fatto la conoscenza del nuovo primo ministro giapponese (Sanae Takaichi), – aggiunge – e stiamo programmando una mia visita a Tokyo a gennaio”.

Con il leader della Turchia, Erdogan, la premier ha discusso della situazione in Medio Oriente e di “relazioni bilaterali”.

Mentre assieme al primo ministro indiano Modi, è stata lanciata una “iniziativa comune sulla lotta contro il terrorismo globale”.

Guerra in Ucraina, sì al piano di Trump

Gran parte della conferenza stampa a latere del G20 si è incentrata sul tema della guerra in Ucraina.

A riguardo, Meloni, afferma di aver tenuto una “telefonata abbastanza lunga” con Donald Trump.

Concorde con il piano recentemente lanciato dal Presidente Usa, Meloni non vede la necessità di una “controproposta europea”.

Seppur, sottolinea, “alcuni punti del piano americano devono essere oggetto di discussione” in particolare quelli relativi a distribuzione dei territori e finanziamenti per la ricostruzione.

“Positivi – invece, prosegue la premier – i punti sulla garanzia di sicurezza. La stessa idea che fu italiana basata sul modello dell’articolo 5 del patto Nato”.

L’appello a Putin: “Basta con i bombardamenti”

Sono dure le parole che la premier italiana rivolge a Vladimir Putin, cui chiede “un cessate il fuoco almeno temporaneo”. E sottolinea:

Tutti stiamo dimostrando la nostra buona volontà tranne i russi. Tutti stanno facendo la loro parte tranne i russi.

Interrompere i bombardamenti contro le infrastrutture strategiche, rappresenterebbe per Meloni “un segnale e un passo in avanti importante”.

La premier ipotizza che “Putin non ha una reale volontà di chiudere la guerra e di farlo in tempi brevi”.

E quel che serve, infine, per smascherare il bluff del Cremlino è “una proposta seria e sensata per la pace”.