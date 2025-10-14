Giorgia Meloni definita "bellissima" da Donald Trump, il commento di Lilli Gruber

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lilli Gruber, nell’ultima puntata di Otto e Mezzo, commenta l’incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il vertice di Sharm el-Sheikh che ha sancito la pace a Gaza. Il “bellissima”, criticato perché sembra sminuire la politica italiana sullo sfondo del Trump Show, viene commentato in studio anche da Matteo Renzi. “Dovrebbe essere giudicata se è brava o no. Nessuno mette in discussione l’aspetto estetico”, dice.

Cosa ha detto Gruber su Meloni

“È stato un Trump Show, tutto a favore di telecamere e con elogi a tutti i leader europei”, racconta Lilli Gruber, presentando il contesto nel quale si è tenuto il vertice in Egitto. Tra i presenti anche Giorgia Meloni, che è stata definita da Trump “bellissima”.

Per l’esattezza, Trump dice: “Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso, perché negli Stati Uniti, se dici a una donna che è bella, la tua carriera politica è finita”. Fuori dagli USA decide di correre il rischio e ripete: “È una donna giovane e bellissima”. Gruber commenta che si può dire ovunque che una donna è bella.

ANSA In foto Giorgia Meloni e Donald Trump

È il contesto nel quale viene detto che è fuori luogo. Questo non viene detto e passa in secondo piano nel programma, ma online diverse analiste lo hanno fatto notare. Carlotta Vagnoli su Instagram scrive che quanto detto da Trump è un perfetto esempio di patriarcato: “Oltre al sessismo, ci sono anche infantilizzazione e cancellazione”.

Matteo Renzi sul “bellissima”

Gruber chiede all’ospite Matteo Renzi cosa ne pensa dell’incontro tra Trump e Giorgia Meloni. “Non mi vorrà mettere a discutere sul ‘bellissima’”, commenta Renzi.

Ma alla fine risponde: “Dovrebbe essere giudicata se è brava o no, nessuno mette in discussione l’aspetto estetico”. Secondo Gruber, Trump avrebbe preso la scena in questo modo, facendo ombra ad al-Sisi in Egitto e a Netanyahu in Israele.

Renzi sposta il discorso su altro, cioè sull’ipotesi che Trump ora possa fare il “colpo grosso”, ovvero mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina.

Meloni centrale? Renzi: “No”

Gruber chiede se Giorgia Meloni sia stata così centrale come lei rivendica e Renzi risponde immediatamente, con tono ironico: “No, no. Giorgia Meloni non ha fatto errori. Si è comportata in modo impeccabile”. Renzi rivendica di essere un critico della premier, ma sottolinea che in questo caso non ha nulla da rimproverarle.

“Pensare che questa pace venga per merito del governo italiano è una barzelletta. È molto provinciale pensare che la pace venga dalle manifestazioni di piazza, ma è altrettanto pensare che venga dal governo”. E aggiunge che è una descrizione comune a tutti i governi europei.