Giorgia Meloni denunciata per concorso in genocidio, Odifreddi la stuzzica: "Dovrebbe essere orgogliosa"

Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, parla di “clima imbarbarito” e di minacce ricevute. La responsabilità, dice, è dell’accusa di avere le mani sporche di sangue. Racconta quindi di essere stata denunciata per concorso nel crimine di genocidio. A L’Aria Che Tira Piergiorgio Odifreddi commenta che non ci trova nulla di strano nella denuncia. “Dovrebbe esserne orgogliosa”, aggiunge, scatenando i commenti in studio.

Odifreddi a Meloni: “Deve essere orgogliosa”

Il professore Piergiorgio Odifreddi, intervistato a L’Aria Che Tira, dice di non vedere nulla di strano nella denuncia per complicità nel genocidio all’Aia contro Giorgia Meloni e altri esponenti. “L’Italia è un Paese alleato di Israele e Israele fa cose che in molti considerano disdicevoli, per usare un eufemismo, e ovviamente quando uno è alleato e non prende nessuna misura […] è chiaro che è complice”, spiega il matematico.

E prosegue dicendo che dovrà risponderne: “Mi pare strano che si stupisca la Meloni”. A questo punto dichiara che dovrebbe esserne orgogliosa. Si spiega meglio aggiungendo: “Non dell’accusa di genocidio, ma di essere complice di quello che fa Israele”. Per il professore sarà lei a dover dire di non essere complice di genocidio, quindi dovrebbe ammettere che quello che sta accadendo è proprio questo.

ANSA In foto Giorgia Meloni, denunciata per complicità nel genocidio

Per Odifreddi, Meloni non dovrebbe essere processata per genocidio diretto (infatti non lo è) ma per complicità. “Anche il presidente Trump”, dice. Questo perché non sono solo loro ad agire in Palestina, ma sono concordi con il governo di Israele.

La difesa di Minzolini

A questo punto viene chiesto ad Augusto Minzolini se c’è un clima d’odio in Italia. “Una parte estrema sì”, risponde. Secondo il giornalista ed ex politico, metà del Paese non ragiona così. “Noi abbiamo due realtà: una che si impegna civilmente. La pace si fa a Sharm el-Sheikh”.

Secondo Minzolini, quello che si fa nelle piazze – cioè manifestare supporto alla Flotilla – non fa bene ai palestinesi. “Altrimenti facciamo folklore politico. Nelle piazze vedo impegno civile, ma punto. Quello che peserà è quello che è a Sharm el-Sheikh”, spiega.

Le piazze per la Flotilla

Nel frattempo, mentre Giorgia Meloni si lamenta delle minacce ricevute o della denuncia di complicità nel genocidio, le piazze tornano ad animarsi in solidarietà con l’imbarcazione che trasportava personale medico e beni sanitari verso Gaza. Anche in questo caso, l’ordine per le piazze era chiaro: se toccano la Flotilla, tutti in piazza.

Le mobilitazioni proseguono. Torino, Bologna, Milano, Roma e molte altre città si sono organizzate già a partire dalla giornata di martedì 7 ottobre e proseguiranno anche per l’8 ottobre e oltre, fino a oltranza.

Convocati presidi in tutta Italia per proseguire il “blocco totale” fino alla fine del genocidio. O almeno, fino alla fine della complicità dell’Italia con Israele. Si organizzano anche Napoli, Bergamo, Ferrara, Taranto e Salerno. Piazze anche a Varese, Reggio Emilia, Modena, Parma e Gorizia.