Giorgia Meloni difende Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo e parla di "deriva illiberale della sinistra"

La decisione di Andrea Pucci di non presenziare nella terza serata di Sanremo come co-conduttore è arrivata sul tavolo di Giorgia Meloni, che in una nota pubblicata sui social esprime solidarietà al comico. La premier coglie l’occasione per parlare di “deriva illiberale della sinistra” che accusa di “doppiopesismo”. Per questo manda tutta la sua solidarietà al mattatore.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Un’ora dopo l’annuncio della rinuncia a Sanremo da parte di Andrea Pucci Giorgia Meloni ha pubblicato il suo commento sui social.

La premier sostiene che il comico si sia trovato costretto a fare un passo indietro per colpa di un “clima di intimidazione e di odio” che lo avrebbe travolto.

Giorgia Meloni trova “inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco”.

Quindi punta il dito contro ciò che considera il “doppiopesismo della sinistra” che considera “sacra la satira” rivolta agli avversari, poi “invoca la censura” contro chi non condivide le sue posizioni. Infine Meloni denuncia la “deriva illiberale della sinistra italiana” che considera “spaventosa”.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo

Nel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio Andrea Pucci ha annunciato la sua rinuncia al Festival di Sanremo. Il comico era stato invitato da Carlo Conti come co-conduttore della terza serata della kermesse, ma dopo l’annuncio erano scoppiata le polemiche con accuse di razzismo, fascismo e omofobia.

In una lunga nota inviata all’Ansa Pucci ha respinto tali accuse: “Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più”, e inoltre: “Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno“.

Le polemiche di Selvaggia Lucarelli

Dopo l’annuncio dell’approdo di Pucci all’Ariston, in effetti, Selvaggia Lucarelli aveva ricordato quei post contro Elly Schlein che il comico ha spesso preso di mira per il suo aspetto fisico, arrivando a definirla come un incrocio tra Alvaro Vitali e Pippo Franco.

Appresa la notizia della sua rinuncia, invece, Lucarelli ha punzecchiato la Rai sostenendo che l’uscita di scena di Pucci serva ad “arginare i danni futuri” dopo la “figuraccia con la cronaca delle Olimpiadi”, alludendo a quanto successo durante la diretta della cerimonia inaugurale.