Giorgia Meloni e il "party con Zelensky", l'accusa della propaganda russa: perché è finita nel mirino di Mosca

Giorgia Meloni è finita nel mirino della propaganda russa. In particolare a scatenare commenti e insinuazioni è stato un video contenente le dichiarazione del presidente del Consiglio alla stampa al termine del vertice Nato a L’Aja. Alcuni canali di informazione di Mosca hanno posto l’accento su alcune smorfie ed espressioni del premier arrivando a scrivere: “Tutto bene? Avete fatto troppa festa con Zelensky?”.

Il video con le dichiarazioni di Giorgia Meloni

Il video in questione, per la cronaca, è stato postato dalla stessa Giorgia Meloni sui social.

Si tratta infatti del punto stampa fatto con i giornalisti dopo il vertice Nato, definito “importante” visto il contesto internazionale complesso.

Il premier ha ribadito la volontà dell’Alleanza di essere compatta e rafforzata di fronte allo scenario geopolitico attuale. La Meloni ha parlato anche di “soddisfazione” per il cessate il fuoco nella crisi tra Israele e Iran, ribadendo la necessità di un accordo sul nucleare con gli stati Uniti.

L’attacco a Meloni: “Festa con Zelensky?”

Giorgia Meloni ha poi parlato in modo specifico dell’urgenza di raggiungere altri due cessate il fuoco, a Gaza (come auspicato anche da Trump) e in Ucraina.

E a proposito della guerra in Ucraina ha detto chiaramente: “La Russia sembra non voler fare passi avanti”. Mentre nella Striscia di Gaza il premier ha aggiunto che “la situazione è insostenibile”.

Questo stesso video è stato ripreso da Russia Today e Rt: “Tutto bene Giorgia Meloni? Avete fatto troppa festa con Zelensky a L’Aja”, si legge in un post su Twitter in cui si sottolineano alcune espressioni e smorfie del premier italiano.

Nel riferirsi a Zelensky, i russi fanno evidentemente ricorso a un vecchio video, risultato falso, in cui si vedeva della polvere bianca sulla scrivania del presidente ucraino: le immagini risultarono modificate dalla propaganda russa e lo stesso Zelensky postò sui suoi social il video originale e quelle “fake” con l’aggiunta della busta con la polvere bianca.

La posizione del premier sulla Russia

Giorgia Meloni ha ribadito di volere un cessate in fuoco in Ucraina e non ha mai cambiato cambiato idea sulla condanna a Vladimir Putin.

Nei giorni scorsi c’è stato anche uno scontro verbale a distanza con Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo. Dopo le parole della Meloni che aveva auspicato una sollevazione popolare in Iran per far cadere l’ayatollah Khamenei, la Zakharova aveva replicato così: “Ricordo al capo del governo italiano che nel 1965 l’Assemblea generale Onu ha adottato una risoluzione intitolata Dichiarazione sull’inammissibilità dell’intervento negli affari interni degli Stati e sulla protezione della loro indipendenza e sovranità”.